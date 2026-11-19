La XVI edizione della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci comincia illuminata da un’unica e abbagliante stella, quella di Nika Prevc. La ventunenne slovena ha vinto le ultime tre Sfere di cristallo e dunque, nella stagione 2026-27, partirà con l’ambizione di diventare la prima donna di sempre a conquistarne quattro di fila. Difatti la giapponese Sara Takanashi si è fregiata di quattro affermazioni nell’arco di cinque anni, mentre la norvegese Maren Lundby si è “fermata” (bontà sua) al three-peat.

Le avversarie, comunque, non mancheranno. Le prime della lista sono le norvegesi Anna Odine Strøm ed Eirin Maria Kvandal. Soprattutto la prima, vincitrice di entrambi gli ori olimpici di Milano Cortina 2026, ha tutte le carte in regola per rappresentare un’alternativa a Prevc sul lungo periodo. La seconda, invece, ha un talento puro comparabile a quello della slovena, soprattutto in fase di volo, ma sostanzialmente gareggia part-time. I devastanti infortuni del passato la limitano negli atterraggi e nei contesti in cui può essere competitiva (se può, si evita le gare su trampolino piccolo). Sostanzialmente, prendendo il meglio delle due scandinave, si avrebbe una saltatrice in grado di giocarsela ad armi pari con la ventunenne di Kranj!

Comunque, nel 2025-26 si sono viste grandi cose anche da Nozomi Maruyama. Non più giovanissima, ma dalla tecnica sopraffina, la nipponica è esplosa prepotentemente proprio nello scorso inverno. Sarà in grado di proporsi agli stessi livelli? Lo scopriremo solo vivendo, anche perché in estate ha avuto altre faccende a cui badare (è convolata a nozze con l’ex combinatista Ryota Yamamoto). Sempre in tema di Giappone, non bisogna dimenticare come la saltatrice più vincente di ogni epoca resti la già citata Sara Takanashi. Le sue vittorie nel massimo circuito sono 63 (e sarebbero 100 se i calendari dell’epoca in cui era dominante fossero stati ampi quanto quelli attuali), ma l’ultima risale al marzo 2022. Francamente, l’asiatica sembra in parabola discendente. Però, se c’è uno sport invernale dove le resurrezioni non sono impossibili, quello è il salto con gli sci.

Tornando in Europa, ma focalizzandoci sui Paesi di lingua tedesca, bisognerebbe disquisire dell’austriaca Lisa Fettner e della teutonica Selina Freitag. La prima, conosciuta come Lisa Eder, si è resa protagonista di una patetica pantomima durante la off-season. Aveva annunciato il ritiro in primavera perché la sua federazione si era inizialmente rifiutata di concederle l’opportunità di avere il compagno Manuel Fettner come allenatore. Poi, una volta ottenuto ciò che desiderava, è tornata “abile e arruolabile”. Dopodichè ha cambiato cognome, dopo essere convolata a nozze con il quarantunenne tirolese. La migliore versione di Eder o Fettner che dir si voglia non teme alcuna avversaria, neppure Prevc o Strøm, sui trampolini più minuti.

Freitag è un personaggio di culto. Fra Coppa del Mondo e Mondiali è salita sul podio 22 volte, attestandosi alla piazza d’onore in 13 occasioni e in terza posizione altre 9. Il suo bilancio, in termini di ingressi nella top-three, recita 0-13-9! D’accordo, se ti devi confrontare con Nika Prevc, non è proprio semplice vincere. Cionondimeno, per la legge della probabilità almeno una gara avrebbe dovuto conquistarla. Ce l’hanno fatta ragazze meno blasonate e competitive di lei, seppur in maniera estemporanea. Invece niente, Selina si è sempre piazzata! Il giorno in cui vincerà, verrà spezzata un’autentica maledizione.

Vedremo quale sarà la competitività dell’austriaca Eva Pinkelnig, l’ultima donna capace di vincere la Coppa del Mondo prima di Nika Prevc e fiera rivale della slovena nell’inverno 2023-24. Assente per infortunio nel 2025-26, la saltatrice del Voralberg ha 38 anni, ma anche una tecnica elementare, dinamica che non guasta se si deve recuperare. In passato lei ha già saputo rinascere dalle sue ceneri. Riuscirci di nuovo è molto più difficile, ma neppure impossibile.

A proposito di chi cerca di tornare in auge dopo brutti infortuni e/o vicissitudini varie, bisogna citare tre donne. Una slovena (Nika Vodan) e due nordiche (la norvegese Thea Minyan Bjørseth e la svedese Frida Westman). La rappresentate del Paese del Monte Tricorno era saltatrice già affermate, mentre le scandinave si sono viste le ali tarpate proprio nel momento in cui stavano per spiccare il volo verso le quote più elevate. Possono essere loro le “sorprese annunciate” del 2026-27.

Però, in tema di comeback, occhio soprattutto ad Alexandria Loutitt, già vincitrice di un oro iridato e frequentatrice del gotha della disciplina prima di incappare nel brutto incidente al ginocchio. Il Canada è competitivo nel salto femminile, poiché anche Abigail Strate può essere un fattore per il podio in molte gare. Fra i paesi extraeuropei, ci sarà molta curiosità attorno alla cinese Zeng Ping, autrice di diversi exploit nel 2025-26. Se dovesse imparare ad appoggiare il telemark, diventerebbe una brutta gatta da pelare per chiunque.

Insomma, ce ne sono di potenziali protagoniste in quello che, per il salto femminile sarà un inverno storico. Fra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio si disputerà la prima edizione della versione rosa della Tournée dei 4 Trampolini. Ora, non resta che aggiungere i Mondiali di volo per conseguire la piena parità con il più antico e ricco settore maschile.