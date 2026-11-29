Rivincita di Nika Prevc su Lisa Fettner. La slovena conquista gara-2 di Hinzenbach, tenendosi stavolta la fetta sia nella prima che nella seconda serie nonostante di nuovo l’austriaca sia migliore nel secondo salto. Il punteggio, però, parla per tutte le circostanze: 235.7 contro 233.5. Vittoria numero 41 in Coppa del Mondo per l’ultima delle eredi di una dinastia del salto che non conosce confini.

Occupa il gradino più basso del podio Agnes Reisch: per la tedesca validissima performance, più vicina alle big che alle altre, con un complessivo di 230.5 che le permette di precedere ampiamente l’altra slovena Nika Vodan (222.9) e la norvegese Ingvild Synnoeve Midtskogen (220.9).

A proposito di Norvegia, sesto ed ottavo posto rispettivamente per Heidi Dyhre Traaserud (a pari merito con la tedesca Luisa Goerlich) ed Anna Odine Stroem, con punteggi di 216.6 e 215.5. Ma la notizia migliore per l’Italia arriva subito dopo, perché c’è un nono posto di Jessica Malsiner che funge da miglior risultato in carriera con annesso settimo miglior salto della seconda serie: per lei un totale di 213.1 che la posiziona direttamente davanti a un mito del salto femminile quale la giapponese Sara Takanashi.

In questa situazione la Coppa del Mondo inizia nel caos più assoluto, perché al comando c’è Stroem con 242, poi Nika Prevc con 220, Fettner con 212 e Midtskogen co 201. Se l’inizio è questo, c’è da scommettere che il prosieguo sarà decisamente ricco di lotta.