Si è appena concluso il turno preliminare valevole come qualificazione per la prima delle due gare individuali previste questo weekend sul trampolino grande HS142 di Ruka, sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2026-2027. Una settimana dopo l’opening di Lillehammer, il circuito maschile fa tappa in Finlandia mentre le donne sono di scena a Hinzenbach tra sabato e domenica.

In una serie condizionata prevalentemente da un leggero vento alle spalle, il norvegese Marius Lindvik ha primeggiato con un salto da 142.5 metri precedendo in classifica di 1.8 punti lo svizzero Sandro Hauswirth, che ha realizzato la miglior misura (145 metri) partendo però da una stanga più alta e lasciando sul piatto di conseguenza 5.4 punti con la compensazione.

Alle loro spalle troviamo un quartetto austriaco composto nell’ordine da Jan Hoerl, Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner e Stephan Embacher, compresi tra i 5.7 ed i 13.1 punti di ritardo dal leader, mentre completano la top10 i norvegesi Kristoffer Eriksen Sundal, Isak Andreas Langmo, lo sloveno Anze Lanisek ed il giovane talento polacco Kacper Tomasiak.

Dopo aver annaspato a Lillehammer si salva a fatica il detentore della Sfera di Cristallo Domen Prevc, solo 45°. In casa Italia supera il taglio Giovanni Bresadola, 43°, mentre resta escluso Francesco Cecon, 55°.