L’Italia femminile del salto con gli sci è purtroppo dotata di una sorta di proprietà commutativa, poiché cambiando i nomi delle atlete “abili e arruolabili”, il valore del movimento non cambia. Si deve dire “purtroppo” perché per il secondo anno consecutivo il movimento azzurro dovrà fare a meno di una delle proprie punte di diamante. Se il 2025-26 era stato vissuto senza Lara Malsiner, il 2026-27 dovrà essere affrontato privi di Annika Sieff.

La ventitreenne trentina si è gravemente infortunata a un ginocchio sul finire del mese di giugno, durante un allenamento sul trampolino di Predazzo. L’entità delle lesioni riportate è stata talmente estesa da obbligarla a dare forfait per tutto l’inverno, cominciando a lavorare nell’ottica di recuperare appieno in vista del 2027-28. Sostanzialmente, è esattamente quanto accaduto nell’agosto 2025 a Lara Malsiner, la quale ha già affrontato l’intero percorso di riabilitazione.

La ventiseienne sudtirolese è ormai una veterana del massimo circuito nonostante la giovane età. Si sa come sia una saltatrice dalle innate qualità naturali, soprattutto legate alla spinta. Le lacune di carattere aerodinamico sono invece rimaste croniche. La gardenese ha peraltro subito un regresso in termini di risultati, poiché il livello tenuto fra il 2018 e il 2020 è stato più alto rispetto a quello espresso successivamente. Tuttavia, il salto con gli sci è una disciplina dove l’età è relativa e dove si fa sempre in tempo a tornare in auge dopo periodi bui. Rebus sic stantibus, se assistita pienamente dalla salute articolare, può ambire a chiudere quante più gare tra 11° e 20° posto, effettuando qualche occasionale puntata nella top-10. Se dovesse arrivare qualcosa di più, sarà tutto di guadagnato.

Bisognerà però verificare se Lara sarà in condizioni fisiche tali da poter esprimere il proprio potenziale, se non pienamente, almeno in parte. L’infortunio è stato molto serio e il recupero decisamene laborioso. La speranza è che il suo organismo possa sostenerla adeguatamente, ma questa dinamica potrà essere verificata solo di settimana in settimana.

A proposito di Malsiner e di potenziali ritorni in auge, chissà che la sorella minore Jessica abbia modo di tornare quella di un tempo. La ventiquattrenne altoatesina ha sempre avuto un rendimento erratico, ma nei momenti di massimo splendore sapeva essere donna da zona punti con costanza, talvolta in grado di attestarsi nella top-15. Purtroppo, tale competitività non viene più espressa da diversi anni. Però, di nuovo, “il salto con gli sci è una disciplina dove l’età è relativa e dove si fa sempre in tempo a tornare in auge dopo periodi bui”. Repetitia iuvant dicevano i latini. Il concetto espresso per Lara vale anche per Jessica, con i dovuti distinguo.

Risultati alla mano, sono le due Martina – Zanitzer e Ambrosi – a partire con i crismi di seconda e terza forza. Soprattutto Zanitzer, friulana classe 2005, è reduce da un inverno positivo. Si può anzi affermare che, toutes proportions gardées, sia stata la nota più lieta del 2025-26 azzurro. Ha il suo punto di forza nell’aerodinamica e più il trampolino ha dimensioni imponenti, più lei diventa competitiva. Occhio alla sua parabola, perché qualche exploit da prime 15 posizioni potrebbe anche essere nelle sue corde. Viceversa Ambrosi, trentina classe 2001, da’ il meglio di sé sugli impianti più minuti.

Per il resto, andrà seguita con attenzione la crescita della giovane Noemi Vuerich (nata nel 2006) e soprattutto della giovanissima Leonie Runggaldier (venuta al mondo nel 2009). In particolare quest’ultima ha già conseguito qualche risultato di rilievo nei circuiti minori. La Coppa del Mondo è però tutt’altro ambito, dunque non le si può chiedere nulla se non di accumulare quante più esperienze possibili.