A Hinzenbach arriva, con ogni probabilità, uno scossone di quelli importanti non già all’interno del contesto della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile, ma più che altro all’interno del team Austria. A vincere, infatti, per la prima volta con il cognome nuovo, è Lisa Fettner, che prima delle nozze con Manuel Fettner conoscevamo come Lisa Eder.

Al di là del 239.7 e della rimonta compiuta nella seconda serie contro Nika Prevc, con la slovena che le rimane dietro di sette decimi, il significato è più ampio. Nei fatti, è il team Fettner che si prende una buona fetta di ragione dopo il lungo tira e molla con la federazione di quest’estate.

Dietro Fettner e Prevc c’è il terzo posto di Anna Odine Stroem, che si prende il gradino più basso del podio con 232.1, superando sia l’altra slovena Nika Vodan (230.6) che la titolare del terzo posto nella prima serie, la polacca Anna Twardosz, a quota 225.6.

A completare la top ten la tedesca Luisa Goerlich (224.7), la norvegese Ingvild Synnoeve Midtskogen (221.3), l’altra tedesca Agnes Reisch (219.8), la francese Josephine Pagnier (219) e, infine, la canadese Abigail Strate (214.6).

In casa Italia unica qualificata per la seconda serie Jessica Malsiner, che conclude al 21° posto con 198.8, dopo essersi portata al 17° nella prima serie. Fuori di poco, da 33a e con 92.9 con il primo (e unico) salto, Martina Ambrosi.