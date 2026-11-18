Al termine di qualsiasi ciclo olimpico, la lista degli atleti ritirati in qualunque disciplina è molto lunga. Non fa eccezione il salto con gli sci, la cui Coppa del Mondo 2026-27 è prossima a cominciare. Prima dell’inizio del nuovo inverno è dunque bene fare mente locale, per capire quali sono i protagonisti e le protagoniste che hanno deciso di appendere sci e casco al chiodo.

Nel settore maschile spicca l’addio del polacco Kamil Stoch, che a 39 anni ha deciso di dire basta dopo aver imboccato la parabola discendente e aver vinto quasi tutto. Un altro addio di grido è quello dell’austriaco Manuel Fettner, oggi diventato l’allenatore della moglie Lisa Eder. Pardon, Lisa Fettner, avendo assunto il nuovo cognome. Per il resto hanno salutato comprimari o terze linee.

Fra le donne, ci sono diversi nomi altisonanti, a cominciare da quello di Katharina Schmid (nata Althaus) e quello di Ema Klinec, che ha sorprendentemente detto “basta” la scorsa settimana. Tra le atlete di seconda fascia, vanno sottolineati i ritiri di Anna Rupprecht e Julia Kykkanen. Non è invece un addio quello di Silje Opseth, bensì una pausa maternità. Comunque, non la vedremo in azione, seppur temporaneamente.

In generale, di saltatori o saltatrici ancora sulla cresta dell’onda che abbiano deciso di porre un termine alla propria carriera non ce ne sono. Tutti i big del circuito proseguono. Certo i vari e le varie Stoch, Althaus, Fettner e Klinec hanno scritto pagine di storia della disciplina. Cionondimeno, avevano vissuto giorni migliori di quelli dell’ultimo anno. A seguire, l’elenco completo dei ritiri annunciati.

SALTO CON GLI SCI MASCHILE

BELSHAW Erik (USA) [2004] {Stagione Sabbatica}

BOYD-CLOWES Mackenzie (CAN) [1991]

DEAN Decker (USA) [2000]

FETTNER Manuel (AUT) [1985]

HUBER Daniel (AUT) [1993]

JUROSZEK Kacper (POL) [2001] {Carriera Sospesa}

KRZAK Jaroslaw (POL) [2000]

LEITNER Clemens (AUT) [1998]

LISSO Justin (GER) [1999]

PILCH Tomasz (POL) [2000]

RAINER Stefan (AUT) [1999]

RESINGER Peter (AUT) [2000]

STOCH Kamil (POL) [1987]

URLAUB Andrew (USA) [2001]

VILLUMSTAD Fredrik (NOR) [1999]

SALTO CON GLI SCI FEMMINILE

BELSHAW Annika (USA) [2002]

EILERS Natalie (CAN) [1998]

HOLLANDT Anna {Née RUPPRECHT} (GER) [1996]

JENCOVA Veronika (CZE) [2004]

JONES Paige (USA) [2002]

KLINEC Ema (SLO) [1998]

KINDLIMANN Rea (SUI) [2002]

KYKKÄNEN Julia (FIN) [1994]

KOBAYASHI Yuka (JPN) [1994]

KONDERLA-JUROSZEK Nicole (POL) [2001] {Carriera Sospesa}

MIDTSUNSTAD Nora (NOR) [2003]

OPSETH Silje (NOR) [1998] {Pausa Maternità}

ROCHAS Caroline (FRA) [1992]

SCHMID {Née ALTHAUS} (GER) Katharina [1996]