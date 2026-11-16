Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Lillehammer: assenze pesanti al femminile, c’è Bresadola

Il countdown è ormai agli sgoccioli in vista della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2026-2027, in programma a Lillehammer da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Il trampolino grande norvegese ospiterà una prova a squadre miste nella giornata di venerdì e a seguire due gare individuali per genere tra sabato e domenica.

Archiviata la pausa estiva e le competizioni del Summer Grand Prix, è arrivato il momento di tornare a fare veramente sul serio anche per un’Italia che (nonostante un paio di assenze pesanti) spera di sfruttare lo slancio dell’ultima edizione casalinga dei Giochi Olimpici per cominciare positivamente il nuovo ciclo a cinque cerchi in ottica Alpi Francesi 2030.

Il movimento azzurro deve fare i conti purtroppo con il grave infortunio rimediato a giugno da Annika Sieff, che rimarrà ai box per tutto l’inverno, mentre la lungodegente Lara Malsiner non ha ancora recuperato appieno dalla rottura del crociato riportata ad agosto 2025. Il direttore tecnico italiano Ivo Pertile ha selezionato dunque per il debutto stagionale nel circuito maggiore il quartetto composto da Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Jessica Malsiner e Martina Zanitzer.

La spedizione tricolore in Norvegia sarà completata dai tecnici Sebastian Colloredo, Luca Rossi, Zeno Di Lenardo, Harald Rodlauer con il supporto fisioterapico di Theresia Koren.