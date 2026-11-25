La seconda tappa della Coppa del Mondo femminile 2026-27 di salto con gli sci si disputerà in un contesto ben conosciuto dalle ragaze volanti, seppur abitualmente collocato in un momento differente della stagione. Infatti, sabato 28 e domenica 29 novembre, il massimo circuito rosa sarà impegnato a Hinzenbach (Austria). Dunque, assisteremo a un appuntamento disgiunto fra uomini e donne.

Saggiamente, si evita che le ragazze saltino sul pericoloso e infido Rukatunturi, inviandole invece in un contesto molt più familiare. Il piccolo Aigner-Schanze appartiene al “Club 20”, ovvero al ristretto numero di trampolini che ha già ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo. Anzi, nel caso della località dell’Oberösterreich, siamo arrivati addirittura a 27! D’altronde si parla di una ‘Classica’, inserita costantemente nel calendario del circuito maggiore, dal quale è mancata all’appello solo due volte (2013 e 2018).

Va rimarcato come questo impianto, il cui punto HS è fissato a 90 metri (si tratta della struttura più minuta in assoluto fra quelle deputate a organizzare competizioni di primo livello), accolga il circuito maggiore in una fase assolutamente inusuale. Generalmente, vi si faceva tappa a febbraio. Invece, le dinamiche del calendario 2026-27 hanno portato a un deciso anticipo rispetto alle consuetudini.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO 2026-27

TAPPA N°2

Borgo: Hinzenbach (Austria)

Struttura: Aigner-Schanze (HS90)

Competizioni ospitate: 27

Prima gara: 4 febbraio 2012

Ultima gara: 1 marzo 2026

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2021 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2021 – TAKANASHI Sara (JPN)

2021 – TAKANASHI Sara (JPN)

2022 – BOGATAJ Ursa (SLO)

2022 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2025 – PREVC Nika (SLO)

2025 – PREVC Nika (SLO)

2026 – PREVC Nika (SLO)

2026 – EDER Lisa (AUT)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

10 (8-1-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

6 (3-2-1) – PINKELNIG Eva [AUT]

6 (3-1-2) – PREVC Nika [SLO]

5 (2-3-0) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO]

3 (3-0-0) – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT]

3 (1-1-1) – FETTNER Lisa [AUT]

2 (0-2-0) – FREITAG Selina [GER]

2 (0-1-1) – STRØM Anna Odine [NOR]

2 (0-0-2) – OPSETH Silje [NOR]

1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (0-0-1) – MALSINER Lara [ITA]

1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

1 (0-0-1) – PAGNIER Josephine [FRA]

1 (0-0-1) – MARUYAMA Nozomi [JPN]

1 (0-0-1) – STRATE Abigail [CAN]

PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE

25 (10-10-5) – AUSTRIA

17 (6-6-5) – SLOVENIA

11 (8-1-2) – GIAPPONE

11 (1-6-4) – GERMANIA

10 (2-2-6) – NORVEGIA

3 (0-2-1) – USA

1 (0-0-1) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – FRANCIA

1 (0-0-1) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Ingressi in zona punti: 11

Ingressi nella top-ten: 5

Podi: 1

Miglior risultato: 3a il 9 febbraio 2020

SIEFF Annika

Ingressi in zona punti: 5

Miglior risultato: 14a il 25 febbraio 2025

MALSINER Jessica

Ingressi in zona punti: 6

Miglior risultato: 21a il 7 febbraio 2021

AMBROSI Martina

Ingressi in zona punti: 0

Miglior risultato: 36a il 1 marzo 2026

ZANITZER Martina

Ingressi in zona punti: 0

Miglior risultato: 34a il 28 febbraio 2026

VUERICH Noelia

Non ha mai superato la qualificazione.