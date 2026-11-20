Dopo il turno preliminare femminile della mattina va ufficialmente in archivio con un bilancio positivo in chiave azzurra anche la qualificazione per la prima delle due gare individuali maschili previste nel corso del weekend sul trampolino grande HS140 di Lillehammer, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2026-2027.

Gli unici due azzurri al via hanno superato infatti il taglio, accedendo così alla prima competizione (individuale) stagionale del circuito maggiore che si terrà domani. Missione compiuta dunque da parte di Giovanni Bresadola e Francesco Cecon, che si sono attestati rispettivamente in 44ma e 47ma posizione chiudendo nella top50 ed evitando (seppur con poco margine) l’eliminazione.

La Norvegia padrona di casa ha replicato il tris femminile del mattino, monopolizzando le prime tre posizioni della classifica con Isak Andreas Langmo in testa davanti ai connazionali più accreditati Kristoffer Eriksen Sundal e Marius Lindvik in una serie condizionata dal forte vento frontale.

Segnali positivi in vista delle gare di sabato e domenica anche per il giovane talento polacco Kacper Tomasiak (quarto) e per diversi big tra cui lo sloveno Domen Prevc (sesto facendo fronte a condizioni avverse) ed i giapponesi Ren Nikaido (quinto) e Ryoyu Kobayashi (settimo).