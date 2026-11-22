All’indomani della storica cinquina di gara-1, la Norvegia detta legge anche nella seconda competizione individuale femminile disputata questo weekend sul trampolino grande HS140 di Lillehammer, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2026-2027. Il programma si chiuderà oggi pomeriggio con la seconda gara maschile del fine settimana.

Dopo essersi attestata al quarto posto in gara-1, Anna Odine Stroem si è imposta quest’oggi sul Large Hill di casa con un margine in doppia cifra grazie a due salti estremamente competitivi. Quinto successo individuale nel circuito maggiore per la 28enne di Raufoss, che ha fatto la differenza soprattutto nella seconda serie dimostrandosi in generale la più solida del lotto nelle condizioni odierne.

La grande protagonista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (due ori individuali ed un argento a squadre) ha preceduto le connazionali Eirin Maria Kvandal e Gyda Westvold Hansen, seconda e terza con un gap di 10.9 e 12.2 punti. Quarta la giapponese Nozomi Maruyama davanti alla svedese Frida Westman. Fuori dalla zona punti le azzurre Martina Zanitzer e Jessica Malsiner, rispettivamente 36ma e 38ma nella prima serie.