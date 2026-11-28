Va ufficialmente in archivio ad Abu Dhabi il day-1 della tredicesima e ultima tappa del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Quest’oggi si sono disputate le prime tre regate di flotta in entrambi i gironi, mentre domani andrà in scena il gran finale della manifestazione.

Bilancio positivo in chiave azzurra per il team Red Bull Italy diretto dal CEO Jimmy Spithill, che ha mantenuto un ottimo ruolino di marcia (2-3-1) ed è piena corsa per accedere alla regata secca che mette in palio la vittoria di tappa. L’equipaggio guidato dal driver Phil Robertson si trova infatti in vetta alla classifica del gruppo B con 12 punti, a +1 sui Los Gallos di Diego Botin e a +2 sui Bonds Flying Roos di Tom Slingsby.

Nell’altro raggruppamento Emirates GBR svetta a quota 13 punti con un margine di tre lunghezze sulla Francia di Quentin Delapierre e di quattro sulla compagine svedese Artemis (con al timone Nathan Outteridge). Ricordiamo che Australia e Spagna erano già certe di prendere parte alla Grand Final di domani, mentre il terzo pass è stato ufficialmente assegnato ad Artemis.