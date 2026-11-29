Vela
SailGP: gli Artemis trionfano ad Abu Dhabi! Battuti i Los Gallos nel Gran Finale
Si conclude con il trionfo degli Artemis di Nathan Outteridge l’edizione 2026 del SailGP. L’equipaggio svedese, al debutto nella competizione si è imposto al termine del Gran Finale andato in scena ad Abu Dhabi, riuscendo ad arginare gli iberici Los Gallos guidati da Diego Botin.
Una regata conclusiva dominata dal primo all’ultimo istante quella dei nordici, brillanti fin dalle prime battute, complice una manovra che ha messo quasi subito fuori gioco gli australiani Bonds Flying Roos di Tom Slingsby. Gli iberici sono poi riusciti a superare gli oceanici prima dell’attraversamento dell’ultima boa, ricucendo metro dopo metro il gap con gli svedesi, poi abili a tenere botta spuntandola con un vantaggio di cinque secondi.
In virtù di quanto successo i Campioni si sono aggiudicati un primo premio di due milioni di dollari. Si tratta quindi del quarto successo diverso in quattro diverse edizioni dopo Australia (2023), appunto Spagna (2024) e Gran Bretagna (2025).
Giornata dai due volti per il Team Red Bull Italy di Phil Robertson che, dopo la bella prestazione offerta nel day-1, ha collezionato un sesto ed un terzo punto, chiudendo la tappa al terzo posto del raggruppamento B con quindici punti toali. Ricordiamo che la prossima stagione del SalGP comincerà a fine gennaio del 2027 con il primo appuntamento, pianificato a Hong Kong il 23 e il 24.