Jannik Sinner ha appena iniziato il percorso di recupero dopo essersi sottoposto all’intervento al ginocchio in Finlandia. Il britannico Greg Rusedski, nell’ultimo episodio del suo podcast, ha analizzato la situazione legata al fuoriclasse azzurro soffermandosi sui possibili tempi per il ritorno in campo. La sensazione è quella che al vincitore delle ultime due edizioni di Wimbledon servirà tempo.

Sulla natura del problema che ha costretto Sinner all’intervento chirurgico: “Si tratta della parte esterna del ginocchio ed è collegata alla bandelletta ileotibiale, che si trova nella zona esterna del quadricipite. Quando ci si sposta lateralmente, sia a destra sia a sinistra, quella zona della bandelletta ileotibiale, in corrispondenza del ginocchio, è sottoposta a molte sollecitazioni e a un forte stress. Se avverti un fastidio o un dolore in quel punto, si sviluppa un’infiammazione. E quando l’infiammazione colpisce il ginocchio, inevitabilmente rallenti. Non riesci più a muoverti alla velocità necessaria”.

La speranza che la chirurgia sia stata risolutiva e la necessità del tempo per tornare: “Ecco perché lui ha raccontato: avevo due giorni in cui andava tutto benissimo, ma poi, al terzo giorno, il ginocchio si gonfiava e non riuscivo più a giocare. Spero che l’intervento chirurgico risolva il problema, ma non sarà affatto facile tornare”.

L’importanza di un team di valore al proprio fianco nel perco: “Ha cercato di evitare l’intervento chirurgico per tutto questo periodo. Quindi, se riuscissimo a rivederlo in campo a febbraio o marzo, sarebbe già un risultato straordinario per il suo team. E lui ha a disposizione i migliori professionisti al mondo. Incrociamo le dita affinché l’intervento sia andato bene e anche il ritorno in campo proceda nel migliore dei modi. Ma quando si parla di operazioni chirurgiche, non si può mai sapere come andrà finché non si affronta tutto il percorso di recupero“.