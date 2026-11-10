Rune ammette: “Mi sono ispirato a Federer nel mio percorso di recupero”

Quella appena iniziata sarà sicuramente una settimana diversa dalle altre. Holger Rune torna a giocare il torneo di Stoccolma a un anno di distanza dal grave infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a undici mesi di forzata inattività. Il danese, che si è raccontato in un’intervista a SpilXperten, ha saputo intraprendere il duro percorso di riabilitazione con la mentalità più appropriata e ha scelto come modello di ispirazione Roger Federer. Lo svizzero, dopo uno stop di sei mesi, aveva vinto al suo rientro l’Australian Open superando in finale Rafa Nadal.

Sugli obiettivi da raggiungere: “L’obiettivo è senza dubbio quello di diventare il numero uno al mondo e vincere Slam. Il mio intento è continuare a migliorare e diventare un giocatore ancora più forte rispetto a quello che ero in passato. Queste ambizioni sono parte integrante del mio percorso: è ciò che voglio. Non credo che esistano obiettivi irrealizzabili. Penso che tutto sia possibile”.

Sulla scelta di Federer come modello da seguire: “Ho preso Federer come esempio, pensando a ciò che è riuscito a fare dopo il rientro dall’infortunio al ginocchio, intorno al 2017, quando è tornato a dominare completamente il circuito ATP. Ho riflettuto molto su questo aspetto: è proprio il tipo di giocatore che vorrei essere al mio ritorno. In questo momento, la priorità è disputare il maggior numero possibile di partite prima degli Australian Open. Spero quindi di fare bene a Stoccolma; poi dovrò continuare a lavorare duramente per arrivare in Australia nella migliore condizione possibile. Serve un’enorme quantità di lavoro, ma il mio obiettivo è diventare la migliore versione di me stesso”.

Sul grado di esperienza diverso e la propria crescita personale: “In realtà, è anche piuttosto divertente risalire la classifica partendo dal basso. Non capita spesso di guadagnare 700 posizioni in una sola settimana e probabilmente non succederà di nuovo, quindi è davvero emozionante. Oggi ho molta più esperienza rispetto a quella che avevo prima dell’infortunio. Quello che ho attraversato mi ha fatto crescere, sotto molti aspetti, anche se non sempre in senso positivo. Per certi versi sono diventato una persona più seria, mentre prima probabilmente ero un po’ immaturo sotto alcuni aspetti”.