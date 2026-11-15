Rugby, Serie A elite: Rovigo piega in volata il Petrarca Padova nel derby d’Italia

Nell’incontro di chiusura della terza giornata del campionato di Serie A élite maschile il Femi e CZ Rugby Rovigo Delta brucia in volata il Petrarca Rugby 32-29. Gli ospiti violano lo stadio Memo Geremia al termine di una sfida nella quale le due contendenti si fronteggiano a viso aperto e i colpi di scena si susseguono. Le quattro mete realizzate consentono a ciascuna delle due formazioni di guadagnare un punto di bonus in classifica.

Gli ospiti partono meglio e sbloccano le ostilità con Giulian, ma mancano la trasformazione con Sante. I padroni di casa riescono ad accorciare con il piazzato di Fasti, ma la nuova meta realizzata da Giulian e trasformata da Sante propizia il break di Rovigo sul 12-3.

I padroni di casa non mollano la presa e al ventisettesimo tornano sotto: Mizzon premia il lavoro dei suoi schiacciando in meta e Fasti è implacabile nella trasformazione del 12-10. Passano cinque minuti prima che Bruno sfrutti il vantaggio sull’avversario per depositare in meta il 17-10, vantaggio dilatato ulteriormente dalla precisione di Sante che trova i pali per il 19-10. Il quindici patavino continua a spingere fino alla meta del 19-15 e al 19-17 siglata ancora dalla trasformazione di Fasti che spedisce le due squadre all’intervallo.

La ripresa si apre con la meta messa a segno da Ioannucci, al termine di un’azione caparbia, per il sorpasso sul 22-19. La replica di Rovigo si concretizza con la punizione trasformata in maniera esemplare da Sante per il pareggio sul 22-22. La revisione al VAR porta all’espulsione per doppia ammonizione di Cutler e a venti minuti di superiorità numerica per i patavini. Il provvedimento disciplinare nei confronti di Galetto ripristina la superiorità numerica.

La situazione si sblocca al diciassettesimo con la meta messa a segno sotto i pali da Fourcade per il sorpasso di Rovigo, vantaggio consolidato dalla trasformazione di Sante per il 29-22. Padova ritrova la superiorità numerica con il cartellino giallo comminato a Fourcade e torna sotto con la realizzazione del 29-27 di Barbatti e pareggia con la chirurgica trasformazione di Fasti per il 29-29. La partita si decide in volata grazie al calcio di punizione trasformato con millimetrica precisione da Sante per il 32-29 che consegna la vittoria agli ospiti.