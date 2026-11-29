Si chiude nel segno delle Fiamme Oro Rugby il quarto turno della Serie A Élite. Nel posticipo domenicale alla “Rangers Rugby Arena”, il XV della Polizia di Stato supera per 15-33 il Rangers Rugby Vicenza, conquistando l’intera posta in palio grazie a cinque mete. Per i cremisi arriva così un successo esterno pesante, il bonus offensivo compreso.

Sono i padroni di casa a partire meglio: al 4′ Chillon schiaccia in meta e Heymans trasforma (7-0). La risposta ospite è però immediata, con Morosi che pareggia al 19′ e Lorenzo Vaccari che firma il sorpasso al 28′, entrambe le mete trasformate dal capitano Di Marco. Un piazzato di Heymans al 38′ riporta sotto Vicenza (10-14), ma ancora Lorenzo Vaccari allo scadere del primo tempo (41′) manda le squadre al riposo sul 10-21.

Nella ripresa Filippo Vaccari, eletto Player of the Match, allunga al 49′ (10-26). Al 53′ Forcucci viene sanzionato con un giallo e Barbi ne approfitta subito, segnando al 54′ la meta che riaccende le speranze dei 600 spettatori (15-26). Le Fiamme Oro gestiscono però il finale e al 79′ chiudono i conti con la meta del subentrato Andrea Fusari, trasformata da Di Marco per il definitivo 15-33.

Con i cinque punti conquistati, la formazione della Polizia sale a quota 15 e aggancia il terzo posto in solitaria, alle spalle di FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta (20) e Valorugby Emilia (16). Per Vicenza, ferma a 9 punti, resta lo zero in classifica nella giornata dedicata agli ex giocatori biancorossi.