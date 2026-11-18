Sei giornate di squalifica con effetto immediato: è la sanzione inflitta da World Rugby a Rassie Erasmus, ct del Sudafrica, per “grave condotta scorretta”. Il provvedimento nasce dalle dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta per 21-19 contro la Francia a Parigi, partita diretta dall’italiano Andrea Piardi. Erasmus era a Dublino a preparare la sfida di sabato con l’Irlanda nella Nations Championship, e non potrà essere presente nemmeno in quella occasione.

Nel suo sfogo il tecnico ha ammesso che la Francia meritava di vincere, ma ha puntato il dito contro la gestione disciplinare del match. Secondo lui i Bleus avrebbero effettuato 16-17 placcaggi con il ginocchio a terra, vietati da poco proprio per tutelare i giocatori, senza che nessuno venisse sanzionato. Ne avrebbe contati almeno undici da penalità e tre da cartellino giallo, e nessuno è stato punito né segnalato. Ha poi denunciato la disparità di trattamento nei procedimenti disciplinari tra Nord e Sud del mondo, citando i casi di Furlong e Wessels e la sua convinzione che Prendergast sarebbe sceso in campo nonostante la citazione per un placcaggio con l’anca.

Il passaggio più pesante riguarda il Tmo, che era l’italiano Matteo Liperini. Erasmus ha chiesto cosa si debba pensare di un ufficiale di gara che vede un’infrazione e sceglie di non intervenire: se non l’ha vista è un errore, ma se l’ha vista e l’ha ignorata si tratterebbe di manipolazione della partita o del risultato. Ha parlato esplicitamente di “match fixing” come ipotesi, precisando poi che non era un’accusa diretta contro gli arbitri. Ha anche contestato la tendenza a limitare gli interventi del Tmo, sostenendo che così vinca la squadra sbagliata e aumentino gli infortuni.

Per World Rugby, però, il confine è stato superato. Un comitato indipendente, applicando il processo contro gli abusi sugli ufficiali di gara introdotto a luglio 2026, ha ritenuto che le parole di Erasmus suggerissero parzialità o un’influenza deliberata sul risultato, minando la credibilità dei direttori di gara. Da qui le sei giornate automatiche, che escludono Erasmus da qualsiasi attività nei giorni di partita, compresi spogliatoi, area tecnica e conferenze stampa. L’organismo ricorda che contestare una decisione non equivale a mettere in dubbio l’integrità di un arbitro, e Erasmus ha il diritto di chiedere un’udienza completa.