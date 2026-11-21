L’Italrugby cade 16-21 contro le Fiji e il ct Gonzalo Quesada, a caldo, si dice “abbastanza soddisfatto della performance dei ragazzi”, pur riconoscendo “alcuni errori in momenti molto chiave”. Secondo il tecnico gli azzurri hanno messo in campo “quasi il massimo” di ciò che possono portare in questo momento, in una partita che sapevano essere equilibrata. Ma a pesare, nelle sue parole, è soprattutto la direzione di gara.

“Un anno fa alcuni errori dell’arbitro erano stati rivisti e abbiamo potuto vincere. Stesso arbitro, stesso campo: questa volta ha finito il lavoro, quindi non abbiamo potuto contrastare questi errori e vincere anche contro di loro”. Il ct elenca poi gli episodi che hanno fatto la differenza: la disciplina ai 50 metri nel primo tempo, un in avanti fischiato all’11’, la mischia al 70′, con il mediano che secondo lui prende la palla da dentro, “e non è permesso”, e il calcio di punizione ai 22 metri a dieci minuti dalla fine. Poi la frenata di facciata: “Non parliamo degli arbitri, l’arbitro ha sempre ragione”, ma “nessun alibi” non cancella il fatto che “ci sono tanti falli di questo tipo che la rendono un po’ difficile”. Essere “solo puliti”, ammette, “oggi non era sufficiente”.

Sulla stessa linea, con toni più sfumati, il capitano Giacomo Nicotera. “Oggi non ha vinto la squadra più forte, alle volte capita”, dice, concedendo agli avversari solo la meta sul drive iniziale, “una meta sporca, per un pallone strappato via”. Quella contro le Fiji, per lui, è stata “una partita sporca in generale”, e alla domanda se l’Italia non sia riuscita a renderla pulita risponde con un’allusione che sa di frecciata: “Quando davanti non trovi precisione, trovi caos. Se non vieni tutelato da altre parti, è difficile rendere la partita pulita”.

Nicotera rivendica poi l’atteggiamento della squadra, che “non si è limitata a fare il compitino” ma è andata a fondo con tutte le energie, e ammette errori che “ancora costano tanto”. La sconfitta, aggiunge, “brucia ancora di più” delle precedenti, perché “non sempre vince il migliore” e “oggi penso che noi siamo stati i migliori”. L’occasione per replicare è dietro l’angolo: “Fra una settimana proviamo a ribaltare questo”. Quesada ha già in mente il piano, tra rotazioni e recuperi: valuterà le condizioni di chi ha finito stanco, per presentarsi con la capacità di reggere 80 minuti di alta intensità.