Per Tommaso Menoncello la stagione a Tolosa continua a essere un percorso a ostacoli. Il centro azzurro, arrivato dalla Benetton Treviso, ha giocato appena quattro partite con i campioni di Francia in carica. Ha già saltato diversi incontri per un problema al polpaccio, rimediato alla prima giornata a La Rochelle.

A metà ottobre, contro l’Exeter, è arrivato lo stop più pesante: una distorsione acromion-claveare alla spalla. Il dottor Jean Bouilhou aveva parlato di “almeno una sub-lussazione”, e inizialmente si temeva un’assenza di tre-quattro mesi, con il rischio di arrivare fino al 2027.

Lunedì sembrava finalmente il giorno del ritorno in gruppo, ma Menoncello avrebbe interrotto la seduta per un dolore simile nella stessa articolazione. Secondo La Dépêche du Midi è una ricaduta, e il giocatore torna quindi in infermeria.

Una notizia migliore riguarda Pierre-Louis Barassi, che ha ripreso ad allenarsi e dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di sabato a Lione. Per il reparto dei centri di Ugo Mola resta però un’emergenza, e per l’azzurro, già fermato dal bicipite prima del Mondiale 2023, si allungano i tempi di recupero e ora anche il Sei Nazioni è a rischio.