Partita folle e piena di colpi di scena a Parigi, dove la Francia batte il Sudafrica 40-34 con una meta di Theo Attissogbe a tempo ampiamente scaduto, al termine di un match deciso da sorpassi continui e da una pioggia di cartellini. Dopo un avvio equilibrato i Bleus volano sul 20-3 all’intervallo, favoriti anche dal rosso a Arendse, ma i Bokke, pur in inferiorità numerica, rimontano e sorpassano prima che il finale ribalti ancora tutto.

Avvio molto equilibrato, con le due formazioni che faticano a rendersi pericolose, anche se è il Sudafrica ad avere la prima chance. Al 10’, infatti, un’infrazione dei francesi manda sulla piazzola Sacha Feinberg-Mngomezulu, che però non trova i pali. Così il primo quarto di gara si chiude senza punti sul tabellone.

Proprio al 20’, però, è dalla piazzola che arrivano i primi punti, con Thomas Ramos che monetizza un fallo sudafricano e Francia avanti 3-0. Passano solo due minuti e Feinberg-Mngomezulu si fa perdonare e impatta il risultato. Il botta e risposta continua due minuti dopo, quando nuovamente Ramos trova i pali. Altri due minuti e al 26’ arriva la prima meta della partita. È Theo Attissogbe ad andare oltre, Ramos trasforma, e Francia avanti 13-3. Al 27’ un bruttissimo intervento di Kurt-Lee Arendse su Louis Bielle-Biarrey costa caro ai due giocatori. Il francese esce per infortunio, mentre il sudafricano viene prima ammonito, ma poi la punizione viene alzata a cartellino rosso. E con la superiorità numerica al 33’ è Emilien Gailleton a segnare la meta che Ramos trasforma per il 20-3 con cui si va al riposo.

Prova a rientrare in partita il Sudafrica, nonostante l’inferiorità, e al 44’ è Sacha Feinberg-Mngomezulu ad andare in meta e trasformare per il 20-10. Al 49’ riallunga la Francia dalla piazzola con Ramos, ma non demordono i Bokke e al 54’ è Damian de Allende a trovare la seconda meta per i suoi e punteggio che va sul 23-17. E la rimonta si conclude un minuto dopo, quando Ethan Hooker va in meta, con la trasformazione che vale il 23-24. Cresce la tensione in casa Francia e al 58’ arriva un cartellino giallo per Antoine Dupont.

Non reagisce la formazione europea e al 60’ è Eben Etzebeth a sembrar chiudere il discorso con la meta che fa scappare via il Sudafrica sul 23-31. Continua l’indisciplina in campo e al 63’ il cartellino giallo è per Ox Nche e squadre in parità numerica in campo. Al 68’ Ramos torna sulla piazzola e riporta la Francia sotto break a -5. Ancora un fallo e ancora un cartellino giallo al 71’, questa volta per Feinberg-Mngomezulu e Sudafrica che chiude in inferiorità numerica il match. E arriva subito la meta francese con Charles Ollivon e Ramos firma il 33-31. Ancora un cartellino giallo, questa volta per Jefferson Poirot, e squadre di nuovo in parità numerica. E al 78’ dalla piazzola Manie Libo firma l’ennesimo sorpasso e Sudafrica a +1. Ma quando sembra tutto finito ecco che la meta di Theo Attissogbe a tempo ampiamente scaduto dà la vittoria alla Francia per 40-34.