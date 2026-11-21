Sei sconfitte su sei nella Nations Championship, che cade anche contro le Fiji al termine di un match dove gli azzurri hanno giocato bene – ma senza concretizzare – nel primo tempo, ma come contro l’Argentina nella ripresa non mettono la grinta giusta e si fanno schiacciare dai figiani.

Avvio di marca azzurra, ma italiani che faticano a costruire e due tenuti permettono alle Fiji di risalire il campo. Ma al 9’ fiammata azzurra con Varney, poi Ortombina e alla fine è Lorenzo Cannone a schiacciare per il 7-0. Insiste un’Italia volenterosa e di qualità e al 13’ conquista un fallo, Allan va sulla piazzola per il 10-0. Azzurri, però, troppo fallosi e permettono ai pacifici di arrivare vicino alla linea di meta e al 18’ la maul figiana sfonda con Ikanivere e punteggio che va sul 10-7.

Torna a spingere l’Italia, con Varney e Ortombina sugli scudi, ma la maul viene fermata illegalmente, senza che l’arbitro lo noti, e nulla di fatto. Ancora troppa indisciplina azzurra, con le Fiji che si rendono pericolose, ma due palloni strappati dall’Italia evita il peggio. Al 29’ bellissima azione azzurra con Miotti e Marin e Italia fermata a pochi metri dalla meta. Al 33’ buona azione azzurra, una serie di falli figiani e alla fine Allan piazza per il 13-7 con cui alla fine si va al riposo.

Partono forte i figiani a inizio ripresa, con l’Italia che dopo un buon avvio subisce troppo l’atletismo dei pacifici e al 45’ arriva la meta ospite ancora con Ikanivere e sorpasso Fiji sul 13-14. Continuano i banali errori azzurri, entrati peggio in campo rispetto al primo tempo, e al 52’ azione confusa delle Fiji con l’ovale che rimbalza in area di meta ed è Salawa a schiacciare per il 13-21. Al 56’ bella azione azzurra, con Capuozzo che dà spettacolo, ma ancora una volta nulla di fatto.

Gioca l’Italia, ma non riesce a sfondare il muro bianco, anche se le Fiji aumentano i numeri di falli e vengono richiamati dall’arbitro. E al 65’ all’ennesimo fallo va sulla piazzola da lontano Allan che trova i pali per il 16-21. Azzurri sotto break, ma serve fare un salto di qualità per ribaltare il risultato, con il nervosismo che cresce anche in panchina per le scelte dell’arbitro, con Quesada che scende a bordo campo per protestare. Spinge l’Italia, con Capuozzo che ci prova, ma l’ennesimo tenuto spegne le speranze azzurre e sesto ko consecutivo per l’Italia che perde 16-21.