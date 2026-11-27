Rugby
Rugby, l’Italia supera le Fiji ed evita l’ultimo posto nel Nations Championship
Si chiude con una vittoria il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada supera di misura le Fiji nella finale per l’11° posto, andata in scena all’Allianz Stadium di Twickenham, spuntandola sugli oceanici con il punteggio di 23-21 al termine di un incontro ricco di capovolgimenti di fronte, soprattutto nella ripresa.
Nel primo tempo l’Italia scava subito un solco importante: al 5′ gli azzurri vanno in meta con Mori, poi la trasformazione di Allan porta lo score sul 7-0. Al 13′ il piazzato di Allan porta l’Italia oltre distanza di break sul 10-0, mentre al 17′ arriva anche la marcatura di Nicotera, appena entrato, con la conversione di Allan che vale il 17-0. Dopo metà frazione, però, le Fiji si scuotono ed al 21′ accorciano con la segnatura di Loganimasi, trasformata da Muntz, che manda le squadre all’intervallo sul 17-7 per l’Italia.
Nella ripresa, però, le Fiji proseguono nella loro rimonta già al 48′ con la meta di Dakuwaqa, con la trasformazione di Muntz per il 17-14. L’Italia replica al 51′ col piazzato di Allan, che porta gli azzurri a +6 sul 20-14, ma gli oceanici rispondono con la marcatura di Salawa al 55′, completando il sorpasso grazie alla conversione di Muntz che vale il 20-21, col primo vantaggio dei figiani. Gli azzurri rimettono la testa davanti grazie al piazzato di Allan al 68′, che porta il punteggio sul 23-21: l’Italia resiste nel finale e conquista una vittoria che vale l’11° posto.