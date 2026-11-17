La quinta giornata di Nations Championship e di Nations Cup ha rimescolato il World Rugby Ranking ai piani alti: la Francia batte il Sudafrica e sorpassa l’Irlanda, mentre la Nuova Zelanda spreca l’occasione di diventare prima cadendo con il Galles.

I Blues hanno guadagnato 1.56 punti e sono saliti a 89.05, mentre gli Springboks ne perdono altrettanti e scendono a 91.53, pur restando al comando. Alle loro spalle gli All Blacks restano secondi con 90.65: la sconfitta contro i gallesi costa 2.00 punti e li porta a 0.88 dalla vetta, quando una vittoria li avrebbe portati al primo posto. Terza la Francia, che si lascia dietro l’Irlanda, quarta con 88.70: il successo sulle Fiji non ha portato punti. Ferma anche l’Inghilterra, quinta con 86.99, per la vittoria sul Giappone che non cambia il punteggio.

Cresce invece la Scozia: il successo sull’Australia vale 0.87 punti e il sesto posto sale a 85.28, a 1.71 dagli inglesi. Gli Wallabies perdono la stessa quantità di punti, restano settimi con 82.24 e si ritrovano l’Argentina a soli 0.15: i Pumas, ottavi con 82.09, sono saliti di 0.47. Più sotto si muove la lotta per il nono posto. Il Galles con l’impresa contro gli All Blacks guadagna 2.00 punti, sale a 79.37 e supera le Fiji, che scendono al decimo posto con 77.79, a 1.58 di distanza.

L’Italia paga la sconfitta con l’Argentina (-0.47), resta undicesima con 75.84 e ha ora appena 0.59 punti di vantaggio sul Giappone, dodicesimo con 75.25: il ko con l’Inghilterra non gli è costato nulla. La Georgia è tredicesima con 74.23 (+0.29) dopo il successo su Tonga e ha poco più di un punto di ritardo dai nipponici. Nella parte bassa della graduatoria, gli USA battono la Romania, guadagnano 0.59 punti e salgono al 14° posto con 68.39, superando il Portogallo, che dopo il 36-5 subito dalle Samoa perde 2.28 punti e scende al 15° con 68.24.

RANKING MONDIALE

1 Sudafrica 91.53

2 Nuova Zelanda 90.65

3 Francia 89.05

4 Irlanda 88.70

5 Inghilterra 86.99

6 Scozia 85.28

7 Australia 82.24

8 Argentina 82.09

9 Galles 79.37

10 Fiji 77.79

11 Italia 75.84

12 Giappone 75.25

13 Georgia 74.23

14 USA 68.39

15 Portogallo 68.24