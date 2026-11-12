Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Argentina: torna titolare Tommaso Allan

La Nazionale italiana di rugby si prepara al prossimo impegno delle Northern Emisphere Series: il CT degli azzurri, Gonzalo Quesada, ha comunicato la formazione dell’Italia che nella quinta giornata del Nations Championship affronterà l’Argentina sabato 14 novembre alle ore 12.40 allo stadio Ferraris di Genova.

Rispetto alla squadra sconfitta dal Sudafrica, ci sono 5 cambi nel XV titolare: torna dall’inizio Allan ad estremo, con Ioane e Capuozzo alle ali, mentre la coppia di centri sarà formata ancora da Odogwu e Marin, invece in mediana partiranno Paolo Garbisi e Varney.

In terza linea ci saranno Lorenzo Cannone, Zuliani e Vintcent, mentre Ruzza e Niccolò Cannone comporranno la seconda linea, invece in prima linea con capitan Nicotera e Ferrari rientra dall’inizio Fischetti. In panchina ci saranno Lucchesi, Hasa, Riccioni, Opoku, Ortombina, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Argentina – sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 92 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 33 caps)

13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 11 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 26 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 50 caps)

10 Paolo GARBISI (Perpignan, 58 caps)

9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 40 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 41 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 44 caps)

6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 23 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 75 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 66 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 74 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 42 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 67 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)

17 Muhamed HASA (Zebre Parma, 12 caps)

18 Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)

19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 2 caps)

20 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 3 caps)

21 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 1 cap)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)

23 Federico MORI (Bayonne, 17 caps)