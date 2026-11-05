Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida al Sudafrica: esordio per Samuele Locatelli

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà i campioni del mondo del Sudafrica sabato 7 novembre alle ore 12.40 all’Allianz Stadium di Torino, nel match valido per la quarta giornata del Nations Championship.

Il XV titolare vedrà il triangolo allargato formato da Belloni, Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà composta da Marin e Odogwu, invece in mediana ci saranno Paolo Garbisi ed Alessandro Fusco. In terza linea farà il proprio esordio in azzurro Samuele Locatelli, affiancato da Lorenzo Cannone ed Ortombina,

In seconda linea toccherà a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima linea ci saranno il capitano Giacomo Nicotera, con Ferrari ed Hasa. Partiranno dalla panchina, invece, Di Bartolomeo, Fischetti, Neculai, Opoku, Vintcent, Zuliani, Varney ed Allan.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Sudafrica – sabato 7 novembre, Torino – Allianz Stadium – ore 12.40

Italia v Argentina – sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham

I CONVOCATI DELL’ITALIA

15 Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 49 caps)

10 Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)

7 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

6 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps) – capitano

1 Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)

18 Ion NECULAI (Northampton Saints, 4 caps)

19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)

20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)

22 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)

23 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)