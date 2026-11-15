Rugby, Italia: quinta sconfitta consecutiva, un copione che si ripete

Genova doveva essere la serata della svolta, ed è diventata il quinto ko consecutivo dell’Italia nel Nations Championship. Il 14-19 contro l’Argentina lascia l’amaro in bocca perché gli azzurri, dopo la meta di Ioane al 5′, hanno avuto in mano la partita per lunghi tratti. A tradirli è stata la mancanza di lucidità nei momenti decisivi, più che l’avversario: lo stesso Quesada ha ammesso che i Pumas l’hanno vinta restando in gara senza meritarlo.

Il primo tempo è la fotografia delle occasioni sprecate. Allan sbaglia da lontano un piazzato che avrebbe allargato il margine, e gli azzurri, stabilmente nei 22 argentini, falliscono due touche fondamentali al 25′ e al 26′, regalando ai Pumas l’uscita dalla propria area. Quando al 28′ Albornoz viene sanzionato con il giallo, l’Italia ha dieci minuti di superiorità numerica ma non segna: si ritrova a difendere, e al 39′ arriva la meta di Bernasconi dal maul. Nicotera ha ricordato che gli avanti argentini erano “cotti” tra il 20′ e il 30′, e che negli spogliatoi poteva essere già tre mete a zero.

La ripresa ha confermato il difetto. La disciplina ha continuato a costare cara: un fallo, il giallo a Opoku e la meta di Carreras, che con quella di Isgrò ha portato i Pumas sul 7-19. L’Italia ha avuto una seconda chance con le superiorità create dai gialli a Sclavi e Elias, e dal maul è arrivata la meta tecnica del 14-19, ma con l’Argentina in 13 uomini gli azzurri hanno perso palloni banali, senza mai rendersi pericolosi. Al 77′ il lancio in touche è sbagliato, e a tempo scaduto il calcio di Garbisi finisce oltre la bandierina: due palle da meta buttate via.

Per il quinto ko di fila non bastano la reazione di carattere e la prova superlativa di Zuliani, nominato Player of the Match. Quesada rivendica la serietà del gruppo e un passo avanti rispetto a Torino, ma riconosce che “ci manca ancora quel passo in più”. Contro le Fiji, a Udine, servirà trasformare in punti il dominio visto a tratti, perché a questo livello gli errori gratuiti non si perdonano e la superiorità numerica, se non sfruttata, diventa solo un rimpianto in più.