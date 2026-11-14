Rugby, Quesada: “Credo in questa squadra più di quanto ci credano loro stessi”

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, perché maturata dopo un primo tempo in cui l’Italia aveva avuto il controllo del gioco. A Genova gli Azzurri cedono 14-19 all’Argentina, in una partita che, a detta di tutti, poteva e forse doveva andare diversamente. Il ct Gonzalo Quesada ha analizzato il match senza giri di parole: “In primo tempo abbiamo potuto prendere un po’ il controllo e ogni volta che abbiamo avuto il pallone abbiamo creato quello che avevamo preparato, loro non avevano davvero soluzioni, la nostra difesa era abbastanza organizzata.” Il problema, però, è stato un altro: “Durante tutta la partita abbiamo avuto problemi di disciplina. Quello che è terribile oggi è che in tante situazioni in cui volevamo competere lo abbiamo fatto senza essere sotto pressione eccessiva, ma la disciplina ci ha fatto perdere opportunità e abbiamo lasciato gli avversari nella partita senza che forse lo meritassero.”

Il ct ha poi spiegato come la gara sia stata decisa dai dettagli, tra due squadre arrivate all’appuntamento senza troppa fiducia: “Fa male, perché era un’opportunità. Oggi abbiamo fatto una partita per vincere. Magari manca un po’ di esperienza, ma anche alcuni giocatori esperti hanno fatto errori che a questo livello non si possono fare.” Alla domanda sulle risposte arrivate dalla squadra dopo la brutta prestazione di Torino, Quesada ha rivendicato la reazione del gruppo, ma ha lasciato emergere un rimpianto più profondo, con una frase che dice molto sulla fiducia che ripone nei suoi: “Il problema è che io credo molto di più in questa squadra di quanto, a volte, ci credano loro stessi.” Secondo il ct, nel primo tempo bastava “accelerare” per rientrare negli spogliatoi con un vantaggio difficilmente recuperabile.

Quesada ha comunque sottolineato la serietà con cui i giocatori hanno lavorato nella settimana successiva alla sconfitta: “Sono fiero della reazione, i ragazzi hanno fatto una settimana seria e dura, con tanta determinazione. Questo non cambia mai, ma ci manca ancora quel passo in più.” Il ct ha escluso alibi legati a infortuni o assenze: “L’Argentina ha fatto una partita brutta e siamo stati noi a fargliela fare, mettendoci in condizione di vincere. Credo che oggi potevamo vincerla, e mi resta il sapore di un lavoro non finito.”

Sulla stessa linea il capitano Jack Nicotera che ha parlato di “grande delusione” per un risultato che brucia. Il giocatore ha individuato nel primo tempo il momento chiave: “Dal 20º al 30º minuto gli avanti dell’Argentina erano cotti, ma con degli errori li abbiamo tenuti in partita e gli abbiamo permesso di segnare a fine primo tempo: è stata un’enorme boccata d’aria per loro.” Troppi errori, ancora una volta di disciplina, anche se “abbiamo reagito di cuore, con lo spirito di questo gruppo, portando tantissimo combattimento in campo, ma non è stato sufficiente.” Nicotera ha poi confermato la lettura del ct: “Come ha detto Gonzalo, negli spogliatoi poteva finire con tre mete per noi e invece siamo rimasti a sette. È lo sport: così si sbaglia.”