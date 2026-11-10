Rugby, Danilo Fischetti: “Voglia di riscatto, mostriamo il nostro valore”

Il primo giorno di lavoro a Torino ha segnato l’inizio della marcia di avvicinamento della Nazionale maschile al Test Match contro l’Argentina, in programma sabato 14 novembre alle 12.40 allo Stadio Ferraris di Genova. La partita vale per la quinta giornata del Nations Championship ed è la seconda uscita degli Azzurri nelle Northern Hemisphere Series. La diretta sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. La mattinata è iniziata con una riunione collettiva dedicata alla review della sfida persa contro il Sudafrica, finita 7-66. Poi gli Azzurri si sono allenati divisi per reparti tra palestra e campo e hanno chiuso con un lavoro collettivo sul prato.

A fare il punto davanti ai giornalisti è stato il pilone Danilo Fischetti, che non ha nascosto la delusione. “Non siamo riusciti a portare in partita il buon lavoro fatto durante la settimana”, ha ammesso, riconoscendo la superiorità degli avversari ma anche le colpe della squadra. Ora c’è “voglia di riscatto e di rivincita”, con un obiettivo preciso: il risultato sarà una conseguenza della prestazione, e la squadra vuole concentrarsi su quella per mostrare il proprio valore. Fischetti ha invitato anche a non drammatizzare: “Non eravamo i più forti dopo la partita contro l’Inghilterra, non siamo ora la squadra peggiore”. Le assenze, anche importanti, ci sono, ma offrono ad altri giocatori l’occasione di mettersi in mostra, e nonostante gli errori delle ultime partite il pilone è convinto che il percorso intrapreso sia quello giusto.

Tra i punti di forza del gruppo, Fischetti ha indicato l’unione tra i giocatori: “Siamo molto legati tra di noi, ci conosciamo molto bene e abbiamo piacere a trascorrere del tempo insieme”. Dopo il fischio finale con il Sudafrica, ha raccontato, il confronto è iniziato subito, con l’analisi di quanto era successo in campo nel pomeriggio di sabato. Quello che gli Azzurri vogliono portare a Genova è una reazione, per far vedere il carattere della squadra.

Da oggi fanno parte del raduno anche due giovani invitati dallo staff. Riccardo Casarin è un centro del Valorugby che ha debuttato in URC con le Zebre Parma ed è stato capitano dell’Italia U20 nell’ultimo Sei Nazioni e nel Mondiale di categoria. Antony Italo Miranda, anche lui Azzurrino nella scorsa stagione, è una terza linea del Mogliano che a inizio stagione ha giocato due volte con il Benetton. Dopo l’Argentina il calendario prevede Italia-Fiji sabato 21 novembre a Udine, al Bluenergy Stadium (ore 17.40), e poi il final weekend del 27, 28 e 29 novembre a Twickenham.