Nella quarta giornata di Serie A Élite il Rugby Parabiago 1948 trova il primo successo di sempre nella massima serie, battendo il Petrarca 27-26 con la meta di Grassi al 28′ della ripresa, dopo essere stato sotto 6-19 all’intervallo. A punteggio pieno resta la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che supera 40-19 il Sitav Rugby Lyons al “Battaglini” e allunga a quota 20 punti in classifica.

A Parabiago i padroni di casa partono male e vanno al riposo sotto di 13 lunghezze, con Marzotto e Trotta a firmare le mete ospiti. Nella ripresa la rimonta è firmata da Toninelli, Hala e Grassi, e dal piede di Silva Soria (5/5), con il sorpasso decisivo a metà tempo. Il Petrarca porta a casa due punti di bonus e resta terzo con 11 punti.

Il Rovigo spezza la gara già nel primo tempo, chiuso sul 33-7 con le mete di Bianchi, Giulian (doppietta), Sari e Cosi, oltre a Cantini nella ripresa. Il Lyons accorcia con Scatigna, Moretto e Moretti, ma non basta. Lertora, 5 trasformazioni su 6, è il migliore in campo. Alle spalle dei rossoblù c’è il Valorugby Emilia, che batte 45-7 il Mogliano e sale a 16 punti con il bonus offensivo. Decisiva la tripletta di Resino, con i veneti in inferiorità numerica dal 51′ per il rosso a Drago.

Spettacolo anche a Viadana, dove il Rugby Viadana piega 36-33 il Biella al termine di una sfida da undici mete, decisa dalla marcatura di Casasola al 77′. Ai piemontesi va un punto di bonus. La giornata si chiude domenica 29 novembre con il posticipo tra Fiamme Oro Rugby e Rangers Vicenza. Ultima in classifica resta il Parabiago con 4 punti, ma ora ha una vittoria da cui ripartire.