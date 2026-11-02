Rugby, i convocati dell’Italia per il match con il Sudafrica: rientra Capuozzo, indisponibile Riccioni

Prosegue la marcia d’avvicinamento dell’Italia del rugby al match contro il Sudafrica, in programma a Torino sabato 7 novembre alle ore 12.40, valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026: il CT azzurro Gonzalo Quesada ha diramato l’elenco dei convocati.

Sono 33 gli azzurri chiamati per il match contro gli Springboks, che sono i campioni del mondo in carica: rispetto agli atleti convocati per l’ultimo ritiro rientra Ange Capuozzo, mentre Giosué Zilocchi sostituisce Marco Riccioni, indisponibile per motivi familiari.

La novità assoluta è Domingo Miotti, mediano d’apertura classe 1996, nato a San Miguel de Tucuman ma eleggibile per l’Italia grazie alle origini italiane della famiglia: l’ultimo incontro disputato con l’Argentina risale al luglio del 2022, ed è quindi convocabile dagli azzurri per la Regola 8 di World Rugby.

Il CT dell’Italia, Gonzalo Quesada, spiega al sito federale: “Ci attende una delle più grandi sfide nella storia del rugby italiano: quattro partite consecutive contro quattro delle migliori squadre al mondo. Ho totale fiducia nei giocatori a disposizione. I tre giorni di raduno con il gruppo al completo mi hanno confermato il grande entusiasmo e la determinazione di tutti. Sono convinto che ogni giocatore saprà cogliere questa opportunità per dimostrare il proprio valore e il carattere della squadra“.

Sulla convocazione di Miotti: “Per quanto riguarda Domingo tutto è iniziato tre anni fa, quando sono arrivato in Italia. Mi ha fatto sapere che, avendo un nonno italiano, avrebbe potuto rappresentare la Nazionale italiana. Quest’anno abbiamo ripreso i contatti. Mi ha spiegato che avrebbe aspettato luglio e che gli avrebbe fatto piacere essere preso in considerazione per l’Italia. Senza prendere alcun impegno, abbiamo valutato questa possibilità. Domingo è un grande giocatore e una persona eccellente. Ha dimostrato una grande motivazione e, pur avendo la possibilità di rappresentare entrambi i Paesi, ha preso questa decisione“.

L’importanza di Miotti per l’Italia: “Siamo contenti di accoglierlo e crediamo sia il momento giusto per conoscerlo e integrarlo nel gruppo. Non era disponibile la settimana scorsa per un infortunio, ma ora può riprendere normalmente gli allenamenti. Con Paolo Garbisi, Tommaso Allan, Giacomo Da Re e Domingo Miotti abbiamo quattro opzioni interessanti nel ruolo di mediano d’apertura, con caratteristiche diverse. Questo ci dà maggiore profondità e una sana competizione interna, molto positiva per la Nazionale“.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Sudafrica – sabato 7 novembre, Torino – Allianz Stadium – ore 12.40

Italia v Argentina – sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)

Ion NECULAI (Northampton Saints, 4 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 27 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)

Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)

Terze linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)

Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)

Domingo MIOTTI (Montpellier, esordiente)

Centri

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)

Ali / Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 49 caps)

Federico ZANANDREA (Benetton Rugby, esordiente)

Atleti invitati

Lorenzo PANI (Benetton Rugby, 14 caps)

Jaheim Noel WILSON (Accademia Nazionale Ivan Francescato/Rugby Club Pasian di Prato)

Atleti non disponibili per infortunio

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)

Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)

Indisponibile per motivi familiari

Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)