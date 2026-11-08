Rugby
Rugby femminile, vittorie con bonus per Villorba e Valsugana all’esordio in Serie A élite
Inizia con quattro successi esterni la stagione regolare della Serie A élite 2026-2027 di rugby femminile: vittorie con bonus per Villorba, Valsugana e CUS Torino (che recupera immediatamente i 4 punti di penalizzazione), mentre il CUS Milano non trova il punto supplementare in casa del Benetton, che invece conquista il bonus difensivo.
Larghissima vittoria delle campionesse d’Italia del Valsugana Rugby Padova, che espugnano il campo della matricola Forum Iulii con il nettissimo score di 0-92, mettendo a segno 14 mete, 5 delle quali firmate dalla capitana Margherita Tonellotto. Risponde l’Arredissima Villorba Rugby, corsara per 16-36 sull’ostico campo dell’Unione Rugby Capitolina.
Il derby piemontese premia l’IVECO CUS Torino, che passa in casa del Volvera Rugby con il punteggio di 7-41, infine vince in trasferta anche il CUS Milano Rugby, che la spunta in casa del Benetton Rugby Treviso con lo score di 7-12.
SERIE A ELITE RUGBY FEMMINILE 2026-2027
Risultati 1a giornata
Unione Rugby Capitolina v Arredissima Villorba Rugby 16-36 (0-5)
Benetton Rugby Treviso v CUS Milano Rugby 7-12 (1-4)
Volvera Rugby v IVECO CUS Torino 7-41 (0-5)
Forum Iulii v Valsugana Rugby Padova 0-92 (0-5)
Classifica dopo la 1a giornata
Valsugana Rugby Padova 5, Arredissima Villorba Rugby 5, CUS Milano Rugby 4, IVECO CUS Torino (-4) 1, Benetton Rugby Treviso 1, Unione Rugby Capitolina 0, Volvera Rugby 0, Forum Iulii 0.
TABELLINI
Unione Rugby Capitolina v Arredissima Villorba Rugby 16-36
Marcatori: p.t. 4’ m. Busana tr. Busana (0-7); 7’ c.p. Mastrangelo(3-7); 16’ c.p. Mastrangelo (6-7); 30’ m. Agostinetto (11-7); 33’ m. Gurioli (11-12); 39’ m. Bonfiglio (11-17) s.t.49’ m. Frangipani (11- 22); 63’ m.Blaskovic tr.Busana (11-29); 75’ m. Cheli tr. Busana (11-36); 79’ m. Errichiello (16-36). Unione Rugby Capitolina: Negroni (64°Laurenti), De Angelis (75° Stasi), Agostinetto, Marsili Feliciangeli, Lepri (73°Crisante), Corbucci, Mastrangelo, Errichiello (C), Tricerri (75°Valentini), Comazzi, Praitano (64° Albanese Ginammi), Cacciotti, Nobile (73°Alonzi), Gazzi (73° Belleggia), Girotto (60°Zarrella). All. Amadio.
Arredissima Villorba Rugby: Capomaggi (C), Busana, Jensen (64°Pilat), Blaskovic, Buso, Barattin (73°Liziero), Brugnerotto, Bonfiglio (60°Triola), Copat (60°Visman), Puppin (73°Giuriato), Frangipani, Scuderi, Pegorer (71Casagrande), Gurioli (50° Cheli), Crivellaro (73°Supani). All. Tonetto.
Arb.: Paolucci (AQ). AA1: Porru (RM), AA2: Moretti (RM).
Cartellini: al 66°, giallo, Scuderi (Villorba); 72 giallo a Giuriato.
Calciatrici: Mastrangelo (Urc) 2/5; Busana (Villorba) 3/6.
Note: giornata soleggiata, temperatura 17°, campo in buono stato, spettatori circa 100.
Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Capitolina 0 ; Arredissima Villorba Rugby 5.
Player of the match: Busana (Villorba).
Volvera Rugby v IVECO Cus Torino 7-41 (0-10)
Marcatrici: p.t. 25’ m. Bonotto trasf. Gronda (0-7); 33’ c.p. Gronda (0-10); s.t. 43’ meta di punizione (0-17); 53’ mt. Pedalino (0-22); 64’ mt. Luoni (0-27); 67’ mt. Citino trasf. Pirpiliu (0-34); 71 mt. Cecati trasf. Delfino (7-34); 80’ mt. Salvatore trasf. Pirpiliu (7-41).
Volvera Rugby: Drissi; Asti (64’ Sfirnaciuc), Tombolato A. (Tota), Tombolato I., Cecati; Romano, Gobello (64’ Quinzi); Mugnaini, Armando, Novarese; Moioli (7’ Gariglio), Delfino; Castiglia (55’ Bullari), Salvati, Tombolato B. Non entrate: Rech, Barbero, Ristorto. All. Musso.
IVECO Cus Torino: Bonotto; Pirpiliu, Pecci, Pedalino, Borello; Gronda, Toeschi; Derobertis(43’ Zoboli, Citino, Epifani; Peli, Ponzio (7’ Cirdei), Salvatore, Luoni (41’ Dona), Reverso Peila (43’ Maietti). Non entrate: Sacchi, Morchio, Di Luca, Bonanno. All. Perrone.
Arb: Anna Catagini (TO). AA1 Nicola Catalfamo (TO), AA2 Andrea Origlia (TO).
Cartellini: 14’ giallo Gariglio (Volvera), 20’ giallo Salvatore (Cus TO), 43’ giallo Tombolato B. (Volvera), 67’ giallo+rosso Tombolato B. (Volvera).
Calciatrici: Delfino (Volvera) 1/1, Gronda (Cus TO) 2/3, Pirpiliu (Cus TO) 2/3.
Punti conquistati in classifica: Volvera Rugby 0; IVECO Cus Torino 5.
Note: giornata fredda e nuvolosa. Spettatori circa 150.
Benetton Rugby Treviso v CUS Milano Rugby 7-12 (0-7)
Marcatori: p.t. 17′ meta tecnica Cus Milano (0-7) s.t. 67′ meta Parato (0-12), 76′ meta Ryan tr. Pellizzon (7-12).
Benetton Rugby Treviso: Pellizzon; Agosta (69′ Ciesa), Pizzolato, Petretti, Pinarello (59′ Zanatta); Pratichetti (69′ Romersa), Rosini; Giacomini (C), Celli, Armanasco (45′ Jelic); Segato (59′ Ryan), Este; Cuoghi (69′ Garlet), Spinelli (45′ Fent), Bottaro (61’ Delgado). All. Pozzebon.
CUS Milano Rugby: Barabino; Affinito (55′ Robertazzo), Corsini, Kone, Mazzoleni; Paganini (C) (58′ Remonti), Cossalter; Sberna, Ferrari, Masi; Palladino (52′ Giampaglia), Carraro (61′ Ivashchenko); Magnoni (60′ De Martino), Parato (69′ Angeli), Fernandez Suarez. All. Serra.
Arb.: Sacchetto (Rovigo). AA1 Kamili (Genoa), AA2 Tezza (VR).
Cartellini: al 17′ giallo a Giacomini (BEN); al 38’ giallo a Palladino (CUS).
Calciatrici: Pellizzon (Benetton Rugby Treviso) 1/1; Barabino (CUS Milano Rugby) 0/1.
Punti conquistati in classifica: Benetton Rugby Treviso 1; CUS Milano Rugby 4.
Forum Iulii v Valsugana Rugby Padova 0-92
Marcatori: m. Tonellotto tr Sillari, m. Tonellotto tr Sillari, m. Costantini te Sillari, m. Costantini NT, m. Magosso tr Sillari, m.Tonellotto tr Sillari; secondo tempo: m. Costantini tr Sillari, m. Tonellotto tr Sillari, m. Tonellotto tr Sillari, m. Rita Da Lio te Sillari, m. Bitonci NT, m. Jeni NT.
Forum Iulii: Yeboah, Lago, Ceschiat, Buzzan, Dadam, Rizzi, Mosticchio, Copelli, Sandron, Furlan, Linarello, Porro, Tomadini, Comina (Porrazzo), Aitkins. all. Macor.
Valsugana Padova: Rasi, Vitadello ( Scarantino), Sillari, Zeni, Schiavo (Bresciani), Capurro, Magosso (Bitonci), Tonellotto, Pertile, Rita Da Lio, Fusaro (Scoccimarro), Costantini (Duca), Fortuna (Maris), Emma Da Lio (Rosselli), Benini (Jeni). all. Bezzati.
Arb.: Walorek. AA1 Barbuti, AA2 Scarsini. Quarto Uomo: Giacomini Zaniol (Treviso).
Cartellini: al 22 secondo tempo giallo per Buzzan (Forum Iulii).
Calciatrici: Sillari (Valsugana) 11/14.
Note: giornata fredda. Spettatori circa 100.
Punti conquistati in classifica: Forum Iulii 0; Valsugana Padova 5.