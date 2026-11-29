Nel quarto turno della Serie A Elite Femminile il Valsugana Padova supera il CUS Torino per 0-22 e conquista i 5 punti, confermandosi in testa alla classifica a quota 20. Le Campionesse d’Italia vanno a segno con Vitadello, Costantini, Sillari e Rasi, in una gara trasmessa in diretta su federugby.it.

Resta a un solo punto di distanza l’Arredissima Villorba, che travolge il Volvera 93-0 con quindici mete. Nella domenica del rientro dopo un grave infortunio, Vittoria Francolini firma le prime tre marcature delle gialloblu ed è eletta Player of the Match.

Larga vittoria anche per il CUS Milano, che regola il Forum Iulii 97-0 con la Barabino protagonista dalla piazzola (11 trasformazioni su 15). Le milanesi salgono a 14 punti e restano terze, mentre Masi viene premiata come migliore in campo.

Vittoria esterna con bonus per il Benetton Treviso, che si impone 20-31 sul campo della Capitolina e arriva a 11 punti. In coda, il CUS Torino è a 6 (con 4 punti di penalizzazione) come la Capitolina, Volvera a 1 e Forum Iulii a 0. Il campionato torna in campo l’11 dicembre con il quinto turno.