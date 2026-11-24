L’ultima giornata di Nations Championship ha stravolto il vertice del World Rugby Ranking: l’Irlanda batte il Sudafrica e vola al secondo posto, mentre l’Inghilterra demolisce la Nuova Zelanda, che sprofonda al quinto.

Gli Springboks restano al comando, ma la sconfitta con l’Irlanda costa 1.28 punti e li porta a 90.25. Proprio gli Irlandesi guadagnano la stessa quantità, salgono a 89.98 e sabato prossimo potrebbero addirittura tentare l’assalto al primo posto. Terza la Francia, che con 89.51 (+0.46) resta sul podio, mentre l’Inghilterra sale quarta con 89.04: il successo sugli All Blacks vale 2.05 punti. I neozelandesi li perdono tutti, scendono a 88.60 e cedono tre posizioni, finendo quinti. Le prime cinque squadre sono ora racchiuse in meno di due punti: il weekend delle finali di Londra potrebbe nuovamente ribaltare tutto.

Ferma la Scozia, sesta con 85.28: il successo sul Giappone non ha portato punti. Cresce l’Australia, che con 0.71 punti in più sale a 82.96 e resta settima, mentre l’Argentina perde 0.46 e scende a 81.63. Più sotto si accende la sfida per il nono posto: il Galles cede 0.71 punti e scende a 78.66, ma le Fiji, decimi con 78.59 (+0.80), sono ora a soli 0.07 di distanza.

L’Italia paga la sconfitta con le Fiji (-0.80) e viene superata dal Giappone, undicesimo con 75.25, che non perde nulla nonostante il ko con la Scozia: gli Azzurri scendono dodicesimi con 75.03. Alle loro spalle si avvicina la Georgia, che batte gli USA, guadagna 0.62 punti e si porta a 74.86, a soli 0.17 dalla squadra di Quesada. Salgono ancora le Samoa, che rifilano 90 punti alla Spagna e conquistano altre due posizioni: con 68.94 (+1.34) sono 14esime e superano il Portogallo, 15° con 67.94, e gli stessi USA, che scivolano al 16° posto con 67.77.

RANKING MONDIALE

1 Sudafrica 90.25

2 Irlanda 89.98

3 Francia 89.51

4 Inghilterra 89.04

5 Nuova Zelanda 88.60

6 Scozia 85.28

7 Australia 82.96

8 Argentina 81.63

9 Galles 78.66

10 Fiji 78.59

11 Giappone 75.25

12 Italia 75.03

13 Georgia 74.86

14 Samoa 68.94

15 Portogallo 67.94