Rugby, Coppa Italia: Parabiago espugna Vicenza e conquista la semifinale!

Il Parabiago chiude la fase a gironi della Coppa Italia con un colpo di grande spessore. La matricola lombarda espugna la Rugby Arena di Vicenza con il punteggio di 27-37, conquistando anche il punto di bonus, e scavalca proprio i Rangers di Andrea Cavinato al secondo posto della Pool 1. Con 17 punti in classifica, alle spalle della già qualificata Femi-CZ Rovigo (22), la squadra allenata da Daniele Porrino stacca il pass per le semifinali di febbraio, dove affronterà i Campioni d’Italia del Valorugby Emilia.

La partita è stata un continuo botta e risposta. Il primo tempo si è chiuso sul 10-10: i padroni di casa sono partiti forte con la meta di Franchetti all’8′, Parabiago ha risposto con un calcio di Soria e, dopo la meta di Scalabrin, ha pareggiato i conti alla mezz’ora con la marcatura del capitano Ceciliani, trasformata ancora da Soria. Nella ripresa i Rangers sono tornati avanti con Momicchioli, ma gli ospiti hanno risposto con Cornejo e hanno poi accettato lo scambio di colpi: Sperandio ha riportato avanti Vicenza, Soria ha pareggiato dalla piazzola, Gomez ha firmato la meta del 27-20 e Koblic, subito dopo, quella del 27-27.

Il finale è tutto di Parabiago, che nell’ultimo quarto d’ora ha trovato la lucidità per chiudere. Al 73′ è arrivata la meta di Hala, trasformata, e a un minuto dalla fine un altro calcio ha fissato il punteggio sul 27-37, assicurando il bonus. Protagonista assoluto Silva Soria, eletto Player of the Match: l’apertura ha realizzato un perfetto 7/7 al piede, con quattro trasformazioni e tre piazzati, per un bottino personale di 17 punti. Per i Rangers pesano invece lo 0/3 di Chillon dalla piazzola e i cartellini gialli a Boccato e Vunisa, che hanno lasciato Vicenza in inferiorità nei momenti chiave. Prima del match, minuto di silenzio per ricordare Antonio Segalla, storica figura del Rugby Vicenza scomparsa pochi giorni fa.

Nel resto del turno, Rovigo ha chiuso la pool con una sconfitta di misura: il Mogliano ha vinto 33-34 al “Battaglini” grazie al piazzato di Andretti all’ultimo minuto, dopo una rimonta da 33-17. Il Petrarca ha travolto l’Iveco Cus Torino 129-5. Nel Girone 2 il Valorugby Emilia ha dominato il derby con i Sitav Lyons (43-7, con una doppietta di Manfredi), chiudendo in testa con 25 punti, mentre Biella ha battuto 42-12 l’Accademia Francescato e il Viadana si era imposto sabato sulle Fiamme Oro (22-18). Le semifinali sono ora definite: Valorugby-Parabiago e Rovigo-Viadana, con la finale in programma il 20 marzo.