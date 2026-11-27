Rugby a 7
Rugby a 7, terza sconfitta consecutiva per l’Italia nel SVNS 3: gli azzurri sono già eliminati
Terza sconfitta consecutiva ed eliminazione aritmetica per l’Italia nel SVNS 3 di rugby a 7 in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri non possono più raggiungere le prime due posizioni, che valgono la promozione nel SVNS 2, dopo essere stati battuti anche dal Canada, che si impone all’ultimo respiro per 14-12.
Nel primo tempo l’Italia passa a condurre al 3′ con la meta di Belloni, mentre la conversione di Cioffi vale il 7-0. Il Canada, però, riesce a trovare il bandolo della matassa per scardinare la difesa azzurra ed al 6′ marca con Kratz, mentre la trasformazione di Webster spedisce le squadre al riposo in parità sul 7-7.
Nella ripresa gli azzurri restano in inferiorità numerica per 2′ a causa del giallo rifilato a Cioffi all’8′, ma addirittura l’Italia torna in vantaggio al 9′ con la meta di Lai, non trasformata da Ciardullo Oro, che vale il 12-7. Si ritorna in parità numerica e gli azzurri si difendono dall’assalto canadese, che però sfonda proprio al 13′, con la meta di Cooper, mentre la conversione di Webster sancisce la vittoria del Canada con lo score di 12-14.