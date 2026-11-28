Quarta sconfitta consecutiva in altrettanti incontri per l’Italia nel SVNS 3 di rugby a 7 in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri, già eliminati aritmeticamente dopo i tre incontri di ieri, vengono battuti anche dallo Zimbabwe, che si impone in rimonta per 21-26.

Nel primo tempo l’Italia parte a tutta e va subito in meta al 1′ con Belloni, mentre la conversione di Cioffi vale il 7-0, poi a ruota già al 3′ arriva la marcatura di Ciardullo Oro, il quale poi trasforma per il 14-0. Lo Zimbabwe replica al 5′ con la segnatura di Kambvumbi e la conversione di Musumhi per il 14-7, ma al 6′ Scalabrin va in meta e la trasformazione di Cioffi fissa lo score sul 21-7 a metà gara.

Nella ripresa lo Zimbabwe accorcia già all’8′ con la meta non trasformata di Kambvumbi per il 21-12, poi all’11’ il giallo rifilato a Ciardullo Oro lascia l’Italia in inferiorità numerica per 2′. Gli africani ne approfittano ed accorciano subito con la marcatura di Ablant al 12′, e la conversione di Musumhi vale il 21-19, poi il sorpasso arriva con la segnatura di Khumalo al 13′, mentre la trasformazione di Musumhi porta il punteggio sul definitivo 21-26.