A Dubai, nella prima tappa delle HSBC SVNS maschili, le Fiji si impongono al termine di una finale equilibrata e piena di emozioni, battendo l’Argentina 21-14 grazie a una meta arrivata a tempo ampiamente scaduto. Fijiani e sudamericani avevano chiuso i rispettivi gironi a punteggio pieno, prima di superare in semifinale Sudafrica, campione in carica della World Championship Series, e Francia. Per i Blitzbokke, battuti per un solo punto dopo aver sbagliato la trasformazione del possibile pareggio, resta il rimpianto di un’occasione sfumata sul finale.

Nella prima giornata della tappa di Dubai delle HSBC SVNS maschili, Fiji e Argentina hanno vinto tutte e tre le gare dei rispettivi gironi, qualificandosi per le semifinali. Nel Pool A l’Argentina ha battuto Sudafrica 26-19, USA 35-24 e Australia 26-17, con Luciano Gonzalez in grande evidenza. Il Sudafrica, campione della World Championship Series, ha perso all’esordio con l’Argentina, ha poi travolto l’Australia 33-0 e infine ha perso 24-21 con gli USA (due mete di Esdale nel finale), ma si è assicurato la semifinale grazie alla vittoria argentina sull’Australia; l’Australia, che aveva battuto gli USA 22-10 all’esordio, ha chiuso senza qualificarsi. Nel Pool B Fiji ha battuto Nuova Zelanda 31-12, Francia 29-21 e Spagna 34-0. La Francia ha battuto la Spagna 19-12, ha perso con Fiji e ha ottenuto l’ultimo posto in semifinale anche se la Nuova Zelanda, già sconfitta due volte, l’ha superata 12-7 nell’ultima gara. La Spagna, che aveva battuto la Nuova Zelanda 26-12, è rimasta fuori per un solo posto.

La prima semifinale vive sul filo dell’equilibrio, ma alla fine è l’Argentina ad avere la meglio della Francia per 15-12. Primo tempo che vede il botta e risposta tra Martin e Moneta per il 5-5 con cui si va al riposo, cui segue quello a inizio ripresa tra Gonzalez e Dabo, con la trasformazione dello stesso Martin che dà 2 punti di vantaggio ai Bleus. Ma è ancora Gonzales a marcare la meta finale che dà la finale all’Argentina. Finale dove i sudamericani sfideranno le Fiji, che superano in rimonta il Sudafrica per 19-17. Partono forte i Blitzbokke che nei primi 3 minuti vanno in meta con Davids e Nortje. Prima dell’intervallo risponde Teba per il 7-12, ma nella ripresa arrivano le marcature di Sauturaga e Qeleca che lanciano le Fiji e Duarttee accorcia nel finale, ma manca la trasformazione del pareggio.

Finale, dunque, tra Argentina e Fiji e finale che regala equilibrio ed emozioni. Partono meglio le Fiji che al 2’ vanno in meta con Talacolo, ma poco prima dell’intervallo impatta il risultato Zangara. A inizio ripresa sorpasso argentino con Santiago Vera Feld, ma ancora Talacolo impatta il match. E a tempo ampiamente scaduto è Dranivotua a siglare il successo delle Fiji che si impongono 21-14.