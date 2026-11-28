Cinque sconfitte in cinque incontri: è questo il bilancio dell’Italia nel SVNS 3 di rugby a 7 in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Gli azzurri erano già eliminati aritmeticamente da ieri, e nell’ultimo incontro odierno vengono battuti anche da Hong Kong, che vincendo per 14-24 stacca il pass per il SVNS 2, mentre l’Italia chiude mestamente ultima nel torneo maschile.

Nel primo tempo gli asiatici sono devastanti: al 3′ meta di Denmark con trasformazione di Phillips per il 7-0, al 4′ seconda marcatura personale di Denmark per il 12-0, ed al 5′ segnatura di Herbert per il 17-0. L’Italia si scuote ed al 6′ arriva la meta di Ciardullo Oro, con la conversione di Cioffi per il 17-7. Hong Kong, però, ha ancora il tempo di andare a marcare a tempo scaduto con Herbert, poi la trasformazione di Phillips vale il 24-7 a metà gara.

Nella ripresa l’Italia sembra poter rientrare in partita con la meta di Bozzoni al 10′, trasformata da Ciardullo Oro per il 24-14, ma Hong Kong resiste all’offensiva azzurra nonostante nel finale resti in inferiorità numerica per il giallo sventolato ad Oyana al 14′: non c’è più tempo per far cambiare il punteggio ed Hong Kong si impone per 24-14.