Si apre con una sconfitta di misura il cammino dell’Italia nel SVNS 3 di rugby a 7, scattato quest’oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: nel girone all’italiana del torneo maschile, che promuoverà le prime due classificate nel SVNS 2, gli azzurri cedono all’esordio al Cile per 19-21.

Nel primo tempo il Cile passa in vantaggio al 2′ con la meta di Bustamante, mentre Salas firma la conversione che vale lo 0-7. L’Italia reagisce e proprio allo scadere del 7′ trova la marcatura con Bozzoni, mentre a tempo scaduto arriva la trasformazione di Cioffi che vale il 7-7 a metà gara.

Nella ripresa l’Italia completa il sorpasso al 9′ con la meta di Lai, mentre Bozzoni è preciso e centra la trasformazione del 14-7. I sudamericani, però, reagiscono immediatamente e vanno a marcare già al 10′ con Winkler, mentre la conversione di Castro vale il nuovo pareggio sul 14-14.

Il Cile, però, continua a spingere, ed al 13′ Huici dà il nuovo vantaggio ai sudamericani, con la conversione dello stesso Huici che vale il 14-21. C’è ancora tempo per l’Italia, che all’ultimo respiro trova la meta con Mba, ma a seguire Ciardullo Oro manca la trasformazione che sarebbe valsa il pareggio: il Cile vince per 19-21.