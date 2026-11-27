Arriva la seconda sconfitta per l’Italia, questa volta giunta in maniera più netta, nel SVNS 3 di rugby a 7 in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: nel secondo incontro del girone maschile gli azzurri vengono battuti da Samoa, che si impone con un eloquente 33-12.

Nel primo tempo Samoa subito in vantaggio al 3′ con la meta non trasformata di Niulevaea per lo 0-5. L’Italia, però, si scuote e reagisce, andando a marcare già al 4′ con Pietramala, mentre la conversione di Ciardullo Oro vale il sorpasso sul 7-5. Gli azzurri allungano già al 5′, grazie ad un’altra segnatura di Pietramala, mentre questa volta Ciardullo Oro non trasforma e si arriva così a metà gara sul 12-5 per l’Italia.

Nella ripresa, però, si assiste ad un monologo samoano: al 9′ Toilolo va in meta e poi trasforma per il 12-12, mentre il sorpasso arriva all’11’ con la marcatura di Solomona, che poi converte per il 12-19. Ancora Solomona va a segnare al 12′, ma questa volta a trasformare è Niulevaea per il 12-26. L’Italia crolla e Samoa va ancora in meta a tempo scaduto con Aukusitino, mentre la conversione di Niue fissa lo score sul definitivo 12-33.