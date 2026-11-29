A Dubai, nella prima tappa delle HSBC SVNS femminili, la Nuova Zelanda conferma i pronostici e si prende il titolo, mentre l’Australia, campionessa in carica della World Championship Series, esce di scena in modo clamoroso. Le australiane avevano chiuso il Pool A a punteggio pieno, ma in semifinale si sono arrese a un Giappone intraprendente e cinico. Per le neozelandesi, vincitrici di tutte le partite del Pool B, la finale contro le giapponesi si è trasformata in una passeggiata, chiusa sul 27-0.

Nella prima giornata della tappa di Dubai delle HSBC SVNS femminili, l’Australia ha chiuso il Pool A con tre vittorie su tre, mentre nel Pool B la Nuova Zelanda ha vinto tutte le partite e ha preceduto il Giappone. Nel Pool A le australiane, campionesse della World Championship Series, hanno battuto la Francia 31-12, gli USA 24-17 (decisivo il sorpasso di Isabella Nasser sulla sirena) e la Spagna 29-5, con Maddison Levi autrice di cinque mete tra le prime due gare. Gli USA, trascinati da Ilona Maher al rientro con tre mete, hanno battuto la Spagna 31-0 e la Francia 10-5, assicurandosi la semifinale. La Francia ha superato la Spagna 26-5 ma è rimasta fuori. Nel Pool B la Nuova Zelanda ha battuto il Giappone 33-0, il Canada 26-24 (dopo un finale di partita di sofferenza) e Fiji 36-33 con una meta di Olive Watherston a tempo scaduto. Il Giappone, dopo aver perso con la Nuova Zelanda, ha battuto Fiji 28-19 e il Canada 17-12 con una meta ai supplementari di Yukino Tsujisaki, guadagnando la semifinale; Fiji aveva invece battuto il Canada 24-19 all’esordio.

Il primo shock stagionale arriva nelle semifinali, dove le campionesse in carica dell’Australia cedono a un sorprendente Giappone per 14-24. Si decide tutto nella ripresa, dopo che il primo tempo aveva visto le mete di Ohtani e Nasser per il 7-5 parziale per le australiane. Le mete di Ouchida (9′), Hirano (10’) e Matsuda (12’), però, ribaltano tutto e non basta la marcatura di Nicholas per salvare l’Australia. Giappone che raggiunge la finale dove sfiderà le grandi favorite della Nuova Zelanda, che battono in rimonta gli USA per 24-19. Primo tempo di marca americana con le marcature di Thomas e Canett nel giro di un minuto per lo 0-12 con cui si va al riposo. Nella ripresa, però, sale in cattedra la Nuova Zelanda e le mete di Jorja Miller (9’ e 12’) ribaltano il punteggio. Usa che tornano avanti con Ibarra al 13’, ma poi Teneti (15’) e Saili (16’) fissano il punteggio finale.

Finale, dunque, tra Nuova Zelanda e Giappone e finale a senso unico. Dominano fin dal via le neozelandesi che sbloccano il match con Jorja Miller (2′), e allungano subito con Kelsey Teneti (3’) nel primo tempo. Ancora Teneti) 9’) a segno a inizio ripresa e poi arrivano le marcature di Kavanah Lene (11’) e Jaymie Kolose (13’) per il 27-0 finale.