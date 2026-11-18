Il 7 settembre 2025, a Bangkok, la Nazionale di Julio Velasco ha battuto la Turchia 3-2 nella finale del Mondiale. Per le azzurre era il secondo titolo iridato della loro storia. Tre settimane dopo, il 28 settembre a Manila, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha superato la Bulgaria 3-1. Gli azzurri si sono così confermati campioni del mondo, per la quinta volta e per la seconda edizione di fila.

I successi di Bangkok e Manila hanno portato nuova gente alla pallavolo. Nell’ottobre 2025, secondo i dati riportati dal Post, la Federazione italiana pallavolo contava 363.639 atleti tesserati, oltre 7mila in più del 2024 e più di 41mila rispetto al periodo pre-pandemia. Circa tre su quattro erano donne. Il quotidiano parla di un “circolo virtuoso”, in cui i risultati della Nazionale hanno allargato la base dei praticanti.

L’effetto della Nazionale non si è fermato ai palazzetti. Con più persone che seguono la pallavolo è cresciuto anche il numero di chi scommette sulle partite, e gli operatori le mettono in palinsesto accanto al calcio e al tennis. Chi apre un conto per farlo riceve quasi sempre un’offerta di benvenuto, che però va giocata entro un numero fisso di giorni, altrimenti viene azzerata. Per questo conta il calendario. Chi segue la Superlega e la Serie A1 ogni settimana ha partite a sufficienza per usarla, mentre chi guarda solo la Nazionale, che gioca d’estate, rischia di vedersela scadere. Secondo quanto sostiene Denis Michelotti su Sitiscommesse, il bonus giusto dipende quindi da quanto spesso si gioca, più che dalla cifra promessa.

Tra i nomi che quel pubblico ha imparato a conoscere c’è quello di Alessia Orro, eletta MVP del Mondiale e miglior palleggiatrice. Con lei sono state premiate Anna Danesi, miglior centrale, e Monica De Gennaro, miglior libero. OA Sport ha poi proposto un sestetto ideale con scelte diverse da quelle della FIVB. Tra gli uomini l’MVP è andato ad Alessandro Michieletto. Yuri Romanò ha segnato 22 punti in finale ed è stato premiato come miglior opposto. Il premio di miglior palleggiatore è stato assegnato a Simone Giannelli, il riconoscimento di miglior libero a Fabio Balaso.

I premi non sono bastati, però, a portare entrambe le squadre in cima al ranking FIVB di fine 2025. Nella classifica mondiale di fine anno le azzurre sono prime con 484,15 punti, davanti a Brasile e Turchia. Gli azzurri, pur campioni del mondo, sono secondi con 385,02 punti, contro i 390,96 della Polonia, ed è questo il paradosso del ranking maschile.

Entrambe le Nazionali potranno difendere il titolo già nel 2027, perché i Mondiali ora si giocano ogni due anni. Il torneo maschile è in programma in Polonia dal 10 al 26 settembre. Il Mondiale delle donne si disputerà tra Stati Uniti e Canada, con le finali ad Anaheim, in California.