Ritorna l’appuntamento con Volley Night, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ospite della nuova puntata è stato Roberto Russo, centrale della nazionale italiana e protagonista degli ultimi successi azzurri. Il siciliano si è aperto a 360 gradi, parlando degli inizi della sua carriera e della sua nuova esperienza a Modena.

La condizione fisica attuale: “Sto bene, ho subito un’operazione alla schiena, ma adesso ho tolto i punti ed inizio la fase riabilitativa. Dovrò fare ancora lavoro, ma sono più carico di prima”.

Come si reagisce agli infortuni: “All’inizio un po’ di sconforto c’è. Sembra sempre di rincorrere qualcosa che si allontana. La voglia di tornare e giocare a pallavolo è sempre più alta di tutto quello che succede. Si pensa subito a voler tornare ed ad essere nuovamente determinante”.

Il primo momento bello dopo un infortunio: “L’anno scorso, dopo la prima operazione alla schiena, sono stato convocato per i Mondiali che abbiamo vinto. È stato emozionante. Tutto il periodo che avevo passato non è stato felice ma in quel momento tutti i sacrifici sono stati ripagati”.

Gli inizi nel volley: “Quando ho iniziato a sedici anni non c’erano tante realtà in Sicilia. Andai a giocare per puro divertimento e per tenermi in forma provai pallavolo. Grazie ad un allenatore andavo a fare i collegiali in giro per la Sicilia. Poi sono stato convocato nella nazionale juniores in estate. Il trampolino è stato il fatto che mi avevano visto nei regional day. Senza il progetto del Club Italia sarebbe stato difficile”.

La prima esperienza in Superlega: “Ho scelto Ravenna come prima squadra di club perché vedevo che avevano interesse nel farmi crescere. Era il primo anno di Superlega, sono cresciuto tanto e poi sono andato a Perugia dove sono rimasto sette anni. A Ravenna c’era anche Daniele Lavia”.

L’arrivo a Modena: “Modena è una città in cui si mastica la pallavolo. Mi sono subito trovato bene. Quando sono arrivato non ero al 100%, avevo saltato l’estate con la nazionale per rimettermi in forma per Modena. Lo staff mi ha aiutato nonostante successivamente ho dovuto ricorrere alla chirurgia per sistemare il problema alla schiena. Mi trovo bene, si lavora e lo staff è di alto livello. Appena rientrato cercherò di dare il mio contributo”.

Gli obiettivi: “In Europa vogliamo andare più lontano possibile e vincere. Il tabellone che abbiamo è difficile. Affronteremo Ankara e poi Piacenza ma daremo il massimo per andare fino in fondo. È uno degli obiettivi della società”.

Il parere su Simone Giannelli: “Secondo me Giannelli è il palleggiatore più forte. Oltre al talento riesce a gestire tutte le situazioni con lucidità oltre ad essere un leader. Ha un qualcosa in più. Ora che lo guardo da avversario mi accorgo che fa la differenza. Studia tanto le partite, sa bene cosa fare per fregare l’avversario”.

In cosa puoi migliorare: “Devo tornare a migliorare in tutto. Tra una cosa e l’altra non gioco da maggio. Spero di tornare al mio livello. Ad inizio stagione non mi sentivo benissimo. La pallavolo va avanti e migliora. Ci sono tecniche che devono essere provate. La battuta sicuramente va migliorata, mi piace sempre dare qualcosa in più”.

Gli Europei dell’Italia ed il futuro: “Ha fatto male essere eliminati ai quarti di finale e non giocarsi una medaglia. Ci sono state delle condizioni che non hanno aiutato. Michieletto poteva dare tanto, è l’attaccante più incisivo. L’estate prossima il Mondiale sarà importante anche per qualificarsi all’Olimpiade, cercheremo di vincerlo”.

Tornando sui due Mondiali vinti: “Il primo Mondiale è stato quello di una squadra che non aveva niente da perdere e che non era totalmente consapevole dei suoi mezzi. Eravamo quasi un’outsider. Vincere in Polonia è stato incredibile, a fine partita non volava una mosca. Il secondo nelle Filippine è stato diverso. Dalla sconfitta contro il Belgio è scattato qualcosa. La semifinale con la Polonia è stata la vera finale, noi eravamo al 100%. Ripetersi non è mai facile, non c’è due senza tre, vedremo”.

Su Pardo Mati: “È un ragazzo intelligente che lavora. Non si lamenta mai, è difficile trovarli a quella età. Ho cercato di dare qualche consiglio sul muro, in attacco ha delle altezze importanti, salta tantissimo”.

Su un altro collega al centro della rete: “Con Giovanni Sanguinetti ho un buon rapporto. Cercavo di dare consigli sugli spostamenti ma in attacco è fortissimo. A Perugia migliorerà sicuramente con il muro”.

I problemi con la parentesi della nazionale in inverno: “Per l’atleta è complicato fare una lunga stagione con i club e poi iniziare subito con la Nazionale. In Italia l’inverno è il periodo ideale per i club. Se lo sostituisci con le Nazionali, perdi spettatori ed entrate; per il giocatore il calendario diventa complicato”.

Cosa è cambiato in dieci anni di pallavolo: “È cambiata la velocità del gioco. Dieci anni fa le palle erano più lente, oggi sembrano dei missili. É difficile leggere gli attacchi. Adesso si è alzato anche il livello della battuta. Ora la pallavolo è anche più fisica con giocatori grossi che tirano forte, prima c’era più tecnica”.

Il sogno nel cassetto: “Il mio sogno è una medaglia olimpica”.

Concludendo sul ritorno in campo: “Se tutto procede secondo i piani dovrei rientrare in campo a fine dicembre. Secondo me c’è tanto distacco tra Perugia, Trento e le altre. Noi siamo subito dietro in lotta con le altre”.