Roberto Mancini: “Possiamo anche chiudere il girone in testa. Idee chiare sulla formazione”

Un punto per la qualificazione aritmetica, la vittoria per la certezza del primo posto senza dover guardare al risultato di Francia-Turchia: nella consueta conferenza stampa della vigilia il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, è consapevole di avere a disposizione due risultati su tre in Belgio per ottenere la qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2026-2027 di calcio.

Il CT vuole giocarsi il primo posto nel girone per provare ad avere un miglior accoppiamento ai quarti: “Essere qui a giocarci la qualificazione in un gruppo del genere è motivo di orgoglio per quanto fatto fino a oggi. Non sarà facile, ma possiamo anche vincere e chiudere il girone in testa. Io ero positivo anche dopo il ko dell’andata contro il Belgio, visto che nel secondo tempo avevamo reagito bene“.

Il tecnico degli azzurri conosce il valore degli avversari, ma sa già chi schierare per provare l’impresa in trasferta: “Faremo la nostra partita, anche se il Belgio è formato da giocatori bravi, tecnici e molto rapidi. Sulla formazione ho le idee abbastanza chiare, ma devo valutare anche le condizioni dei ragazzi“.

Accanto al commissario tecnico è presente anche Giorgio Scalvini, che presenta così il match con i belgi: “Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, ma niente alibi: dobbiamo provare a fare il massimo e per chiudere al meglio il girone“.