Roberto Mancini: “Pagato a livello fisico e l’uno contro uno. Belgio superiore, dobbiamo trarre spunti”

L’Italia ha perso contro il Belgio per 4-1 nella partita che ha chiuso la fase a gironi della Nations League di calcio e non è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale della competizione su base europea. Dopo aver battuto la Francia per 3-1, agli azzurri sarebbe bastato un pareggio a Bruxelles, invece, sono crollati al cospetto dei Red Devils dopo essere passati in vantaggio con Pio Esposito.

Il Roberto Mancini ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Sono stati migliori. Abbiamo pagato troppo a livello fisico e l’uno contro uno, nonostante avessimo iniziato bene. Sono stati più bravi. Abbiamo iniziato a soffrire, quando la palla arrivava sugli esterni facevamo fatica a fare pressing. Abbiamo pagato la partita contro la Francia a livello fisico. Hanno meritato, non possiamo dire nulla“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Sono serate che possono capitare, in un percorso di miglioramento. Da queste partite bisogna trarre spunti importanti. Avevamo la possibilità di andare avanti e avevamo fatto un buon percorso, ma sapevamo che sarebbe stato difficile, il Belgio ci ha messo in difficoltà. Siamo dispiaciuti, ma è una serata che ci servirà“.