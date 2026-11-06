Roberto Capello sbarca nel World Tour: salto di categoria dopo un argento agli Europei juniores

Roberto Capello correrà nel World Tour, il massimo livello del ciclismo professionistico internazionale. Splendida promozione in prima squadra per il giovane ciclista piemontese, che ha siglato un biennale con la EF Education – Easy Post. La formazione statunitense ha dato fiducia al 19enne, che si è distinto nel corso di questa stagione con la compagine Development e che è stato promosso al piano superiore con pieno merito.

Il classe 2007 ha corso la Settimana Coppi & Bartali, il Tour of Romania e il Giro d’Abruzzo, da annotare due buone prestazioni a cronometro tra gli under 23: nono agli Europei e quarto ai Campionati Italiani. Proprio i riscontri conseguiti nelle prove contro il tempo in ambito continentale e nella rassegna tricolore di categoria rappresentano i suoi migliori risultati, insieme alla medaglia d’argento conquistata lo scorso anno nella prova in linea juniores agli Europei.

Roberto Capello ha espresso la propria soddisfazione: “In questa stagione ho avuto un po’ di sfortuna, ma sono convinto di essere nella condizione giusta per approdare nel WorldTour con EF Education-EasyPost. Non vedo l’ora di correre con i migliori ciclisti al mondo, sin da piccolo sognavo di diventare professionista“.

L’astigiano ha poi proseguito: “La squadra ha dimostrato grande pazienza e fiducia nelle mie qualità di corridore e, da quando sono entrato nella formazione Development all’inizio dell’anno, ho lavorato davvero duramente. Sono convinto di poter vivere un buon 2027 con il team, dimostrando le mie doti e aiutando i compagni“.