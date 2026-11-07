Rimonta di Jon Rahm ad Abu Dhabi. Laporta nel team leader nell’ultimo giro

Un nuovo leader in club house per quanto riguarda l’Abu Dhabi Championship, il primo torneo dei playoff della Race to Dubai. Lo spagnolo Jon Rahm, dopo aver chiuso le seconde 9 del moving day in -5 (grazie a un birdie-eagle-birdie dalla 10 alla 12), ha preso la vetta della classifica ad un colpo di distanza dall’inglese Tyrrell Hatton e l’azzurro Francesco Laporta, entrambi a -17. L’italiano ha chiuso il sabato di gioco con un solido -5 senza bogey e ha mantenuto, quindi, un ottimo ritmo gara dopo lo strabiliante primo giro di due giorni fa.

Alle calcagna, tuttavia, Rory McIlroy, forte anche lui di un -5 con ben 8 birdie, un bogey e un doppio bogey. Il nordirlandese è al momento in 4ª piazza in solitaria a -16 ad un colpo da Adam Scott, solo a -15, e due colpi da David Puig e Matthew Jordan. Chiudono la top 10 provvisoria sui fairway dello Yas Links Golf Club ben 6 golfisti appaiati in T8 a -14: Nathan Kimsey; Jayden Schaper; Daniel Hillier; Sam Bairstow; Bernd Wiesberger e Adrian Meronk.

Il secondo azzurro in classifica al momento è Francesco Molinari, che chiude le prime 54 buche in 19esima posizione a pari merito a -10 con diversi altri atleti tra cui il norvegese Kristoffer Reitan. A sei colpi di distanza, fermo a -4 dopo 3 giri in 75-68-69, Gregorio De Leo che ricopre attualmente la T40. Per Filippo Celli e Stefano Mazzoli, invece, rispettivamente T49 a -2 e T51 a -1. L’ultimo azzurro in classifica è Guido Migliozzi, che chiude in +6 ad un giro dalla fine dopo un 73-77-72.

Domani il team leader sarà a 3 e dunque composto da Tyrrell Hatton, Jon Rahm e Laporta e Francesco Laporta.