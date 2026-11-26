L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Jannik Sinner rappresenta un passaggio decisivo per risolvere il problema al ginocchio che lo tiene lontano dalle competizioni dalla fine di Wimbledon. Una scelta necessaria, dopo un periodo complicato, sulla quale è intervenuto anche Rick Macci, che ha affidato al proprio account X alcune considerazioni sul futuro del numero uno italiano.

L’allenatore statunitense approva la decisione di fermarsi e affrontare il problema senza forzare i tempi. La sua attenzione, tuttavia, si concentra soprattutto su ciò che accadrà quando Sinner tornerà a competere. Perché, oltre al pieno recupero fisico, ci sarà da verificare la tenuta di una delle caratteristiche più importanti del suo tennis: la capacità di muoversi con rapidità, equilibrio ed esplosività in ogni zona del campo.

Macci non ha dubbi sulla necessità di aver privilegiato la salute rispetto alla fretta di rientrare. “Sinner ha preso la decisione giusta, prendendosi tutto il tempo necessario e dando priorità alla riabilitazione. L’intervento chirurgico dovrebbe sempre essere l’ultima opzione. Una carriera è una maratona, non uno sprint, anche se nel mondo di oggi si vuole tutto e subito. Ma quando si tratta di infortuni, questo non è possibile. Tornerà più forte e migliore di prima“.

Il recupero, però, non si esaurirà con la scomparsa del dolore o con il ritorno alla piena condizione atletica. Sarà necessario capire se il ginocchio gli consentirà di ritrovare quella libertà di movimento che gli permette di difendere, attaccare e cambiare direzione con una velocità fuori dal comune.

È proprio questo il punto sul quale il coach statunitense invita a concentrarsi. “Il fattore X sarà la sua capacità di movimento, perché i suoi spostamenti sono una combinazione esplosiva di movimenti bruschi, scivolate, salti, accelerazioni, torsioni, cambi di direzione ed estensioni per raggiungere le palline. Tutto questo avrà conseguenze sulla sua capacità unica di improvvisare e di esprimere il proprio tennis? Solo il tempo potrà dircelo“, ha dichiarato Rick Macci.

Il dubbio riguarda dunque la possibilità che l’intervento possa incidere, anche soltanto in parte, sulla naturalezza degli spostamenti di Sinner. Una questione che assume particolare importanza per un giocatore capace di costruire il proprio tennis proprio attraverso l’intensità degli appoggi, la rapidità dei recuperi e la capacità di trovare soluzioni anche nelle situazioni più difficili.