Per il secondo anno consecutivo saranno Italia e Spagna a giocare la finale della Coppa Davis 2026 di tennis: a Bologna gli azzurri cercheranno di centrare il quarto trionfo di fila, il quinto complessivo, mentre gli iberici vorranno vendicare la sconfitta patita nel 2025.

Sono diverse le opzioni sul piatto per il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, che dispone di quattro singolaristi ed in doppio ha già cambiato nei due incontri precedenti il compagno di Andrea Vavassori, scegliendo prima Matteo Berrettini e poi Lorenzo Musetti.

Il numero 1 azzurro per ranking è Flavio Cobolli, il quale però ha perso i due match giocati e domani andrebbe ad affrontare Carlos Alcaraz, mentre alle sue spalle, sempre seguendo la classifica ATP, ci sarebbe Luciano Darderi, mai preso in considerazione nei giorni scorsi.

Se non dovesse scegliere Cobolli, è probabile allora che la scelta ricada su Lorenzo Musetti, vittorioso nei due match giocati finora, ma sempre da numero 2: l’azzurro è certamente in forma, ma schierarlo da numero 1, a patto che Matteo Berrettini stia bene e possa essere utilizzato nel primo singolare, potrebbe essere rischioso.

L’avversario, infatti, sarebbe comunque Carlos Alcaraz, mentre da numero 2 Musetti dovrebbe vedersela con Rafael Jodar: a questo punto è probabile che Volandri confermi i singolaristi visti all’opera contro Corea del Sud e Cechia, mentre la composizione della coppia di doppio potrebbe essere legata alle condizioni di Berrettini.

Se stesse bene, infatti, Berrettini potrebbe giocare con Vavassori come nei quarti di finale, mentre qualora dovesse ancora accusare problemi al gomito, allora sarebbe probabile che sia chiamato ancora Musetti ad un doppio incontro, prima in singolare, a quel punto nel primo match con Jodar, e poi in doppio.