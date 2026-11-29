Raul Fernandez non può che festeggiare dopo aver centrato il successo nel Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, il pilota spagnolo ha messo in scena una vera e propria impresa. Ottima partenza, fuga solitaria e risposta di carattere quando Marc Marquez cercava la rimonta finale.

La vittoria nella ultima gara della stagione è andata a Raul Fernandez che ha preceduto Marc Marquez per 2.2 secondi, quindi completa il podio Pedro Acosta a 2.4. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 3.6, quinta per Jorge Martin a 7.5, mentre in sesta troviamo Ai Ogura a 10.3. Settimo Fermin Aldeguer a 11.6, ottavo Enea Bastianini a 16.2, nono Fabio Di Giannantonio a 18.5, quindi completa la top10 Joan Mir a 20.3.

Al termine dell’ultimo impegno del campionato il pilota del team Aprilia Trackhouse ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Davvero una gara incredibile. Riuscire a vincere in questo modo, in una occasione così speciale è stato davvero pazzesco. Marc Marquez? Come ho già detto è un pilota che mi ha ispirato tantissimo nella mia carriera. Ha fatto cose che io non oso nemmeno sognare”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Voglio ringraziare il team per il lavoro svolto quest’anno e per questo fine settimana. Sapevamo che non sarebbe stato facile tenere dietro un pilota come Marc Marquez che ha spinto fino all’ultimo metro ma ce l’ho fatta. Sono riuscito a vincere e sono davvero felice. La chiusura perfetta del mio anno con l’Aprilia”.